La foto viral del Rayados de Monterrey vs. América que recorre el mundo y Sergio Ramos lamenta

América le sacó el empate a Rayados en los últimos minutos del juego en la jornada 9 del Apertura 2025 y todo gracias aun cabezazo certero de un defensa canterano. Ramón Juárez marcó el gol a minutos del silbatazo final, pero lo sorprendente fue que le ganó el balón a Sergio Ramos, quien es un especialista en el juego aéreo. La gran hazaña del mexicano quedó plasmada en una foto que se ha vuelto viral en las redes sociales.

Juárez fue el artífice de que las Águilas no sumaran su segunda derrota consecutiva en la Liga BBVA MX, después de perder el Clásico Nacional 2-1 ante Chivas . Transcurría el minuto 88, cuando los de Coapa cobraron un tiro de esquina que terminó por rematar el defensa tras ganarle a Ramos en el juego aéreo, para así sumar su cuarto gol con la playera azulcrema.

@julioordz10 Ramón Juárez le ganó a Sergio Ramos en el juego aéreo para darle el empate al América frente a Rayados

El gran partido de Ramón Juárez ante Rayados del Monterrey, pese a no ser titular en América

Ramón Juárez no ha tenido un gran Apertura 2025, pues André Jardine no lo ha tomado en cuenta para este torneo. Pese a ello, el mexicano saltó a la cancha como titular en el partido ante Rayados y supo aprovechar la oportunidad al disputar los 90 minutos y anotar un gol valioso para el América.

TE PUEDE INTERESAR:



Juárez tuvo calificación de 7.6, la mayor de toda la plantilla del América que jugó ante Monterrey, según la plataforma Sofascore, superando incluso a futbolistas de mayor jerarquía como Luis Ángel Malagón, quien fue el capitán; Alejandro Zendejas y Allan Saint-Maximin, flamante refuerzo europeo.

A quien le ganaste el remate, a que equipo, en que estadio, en que minuto, luego de venir abajo 2-0, ante la adversidad, con muchas ausencias, DON RAMÓN JUÁREZ y el AMÉRICA demuestran su grandeza.



pic.twitter.com/jQitSowcpN — Aldo Maldonado (@Aldo_Maldonado) September 21, 2025

El defensa no ha tenido los minutos deseados con América tras la incorporación de Igor Lichnovsky al plantel, tras superar una lesión. De acuerdo con las estadísticas de BeSoccer, Ramón solo ha jugado 6 de los 9 partidos que van en el Apertura 2025 y no todos los ha completado. Además, en la Leagues Cup 2025 tuvo poca participación al solo ser contemplado para un duelo.

La falta de minutos le ha afectado a Juárez, pues en la reciente convocatoria de la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de septiembre quedó fuera, hecho que le puede costar no ser contemplado por Javier Aguirre en los próximos partidos y perder la oportunidad de pelear por un puesto para el Mundial 2026.