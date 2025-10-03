deportes
Así va la Fase de Grupos del Mundial Sub-20 tras la Jornada 2

Luego de la Jornada 2 de la Fase de Grupos en el Mundial Sub-20 con sede en Chile, ya hay un país clasificado a la instancia de Octavos de Final del certamen

Gilberto Mora, jugador de la Selección Mexicana Sub-20
Oscar Rodríguez
Selección Azteca
Entramos en la recta final de la Fase de Grupos del Mundial Sub-20, competencia con sede en Chile. Se fue la Jornada 2 en la primera instancia del certamen de categorías inferiores y continúa la lucha por un lugar en los Octavos de Final.

Te puede interesar: Prensa de España se rinde ante Gilberto Mora por sus goles en el Mundial Sub 20: “Perla mexicana, está siendo el mejor del torneo”

En el Grupo A, Japón lidera el sector con seis unidades, seguido de Chile con 3, Nueva Zelanda con 3 y Egipto que no ha podido sumar.

Por otro lado, el Grupo B lo comanda Ucrania con 4 puntos. Por debajo, aparecen Paraguay con las mismas unidades, Panamá con 1 y Corea del Sur con 1.

El Grupo C lo lidera Marruecos con 6 puntos, país que ya tiene el boleto asegurado a la siguiente instancia del Mundial Sub-20 en un sector que comparten con México que registra dos unidades, Brasil 1 y España 1. La Selección Mexicana dirigida por Eduardo Arce define su futuro en la Copa del Mundo este sábado 4 de octubre cuando enfrente a ‘Los Leones del Atlas’ en la Fecha 3.

Mientras que en el Grupo D, Argentina comanda su sector tras dos victorias. Por abajo se ubican Italia con 4 puntos, Cuba con 1 y Australia sin unidades.

Por su parte, Estados Unidos lidera el Grupo E con 6 puntos, seguido de Francia con 3, Sudáfrica con 3 y Nueva Caledonia que no ha podido conseguir algo en el certamen.

Finalmente, la cabeza del Grupo F le pertenece a Colombia con 4 puntos, seguido de Noruega con la misma cantidad, Nigeria con 3 y Arabia Saudita con 0.

Partidos de la Jornada 3 en el Mundial Sub-20

Viernes 3 de octubre:
Ucrania vs Paraguay
Panamá vs Corea del Sur
Egipto vs Chile
Nueva Zelanda vs Japón

Sábado 4 de octubre:
México vs Marruecos
España vs Brasil
Argentina vs Italia
Australia vs Cuba

Domingo 5 de octubre:
Sudáfrica vs Estados Unidos
Nueva Caledonia vs Francia
Arabia Saudita vs Noruega
Nigeria vs Colombia

Te puede interesar: Resultados de HOY jueves 2 de octubre en el Mundial Sub-20

Oscar Rodríguez

Autor / Redactor

Oscar Rodríguez

