¡GOOOL DE ROMO! México toma ventaja ante Corea del Sur en el Mundial 2026

¡Gol de la Selección Mexicana! Luis Romo se hace presente en el marcador para darle ventaja al Tricolor en el duelo ante Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA 2026. En un partido cerrado y de alta intensidad, México logra abrir el marcador en un momento clave que desata la emoción de la afición. Revive la jugada del gol, el contexto del partido y todo lo que está pasando en este vibrante enfrentamiento mundialista.

