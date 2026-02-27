En Tigres toman recaudos previo a enfrentar al América

De cara a uno de los partidos más complicados de la fase regular, en los Tigres mandaron un contundente mensaje acerca de que el encuentro para el América lo afrontarán sin miedo, con la oportunidad de levantarse del mal momento que pasan.

Te puede interesar: CONFIRMADO: El REFUERZO de Chivas para visitar a Toluca en la Jornada 8 del Clausura 2026

Así lo declaró el mediocampista Fernando Gorriarán, quien reconoció que al interior del grupo son conscientes de la importancia de este duelo correspondiente a la jornada ocho, en especial porque están alejados de los primeros lugares de la tabla.

Resumen y Goles | México vs Islandia | Amistoso internacional | Febrero 2026 | TV Azteca Deportes

Tigres, en busca de su mejor versión

El jugador uruguayo señaló que para esto deberán recuperar la mejor versión del equipo que comanda el técnico Guido Pizarro.

“Tenemos que volver a ganar, pero no como sea, sino volver a esa base, a esa idea de juego, y obviamente volver a lo que nos dio el torneo anterior”, declaró en conferencia de prensa este jueves 26 de febrero.

El conjunto de la UANL viene de sufrir dos descalabros seguidos en la LIGA BBVA MX, tras caer como visitante ante el Cruz Azul y posteriormente sucumbir en casa ante los Tuzos del Pachuca.

“Nos sirve para medirnos después de estas dos derrotas. Cómo levantarnos, cómo las afrontamos, cómo lo tomamos. Si vamos a ir con la cabeza baja, con miedo, o vamos a ir como somos en este equipo, que siempre se levanta y siempre va a competir”, afirmó Gorriarán.

A su vez, reconoció que han hecho autocrítica por estar actualmente en la octava posición del Clausura 2026, pero que esto no les está jugando de manera negativa: “No lo vemos como una presión, sino como una posibilidad”.

Los número de Tigres ante América

Aunque el uruguayo evitó profundizar en la rivalidad que han tenido los Tigres con el América, en los números existe una deuda pendiente para el conjunto regiomontano durante los últimos encuentros.

De los 10 juegos más recientes en todas las competiciones entre ambos, el saldo favorece claramente al equipo capitalino, con seis victorias para los azulcremas, por apenas un triunfo para los auriazules, y tres empates.

Te puede interesar: Kevin Mier ya no será el portero aunque vuelva al Cruz Azul: Nicolás Larcamón dio todos los detalles