Así marcha el Grupo B del Clásico Mundial de Beisbol 2026, tras la derrota de México vs Estados Unidos

La Selección de México de Béisbol sufrió este lunes 9 de marzo su primera derrota en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras caer ante su similar de los Estados Unidos y sufrir así su primera derrota en lo que va del torneo; sin embargo, la calificación a los Cuartos de Final aun está en las manos de la novena mexicana.

Así va el Grupo B tras la derrota de México ante Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol

La derrota sufrida este lunes relegó a México hasta la tercera posición del Grupo B, mientas que los Estados Unidos asumieron el primer puesto que estaba en manos de los mexicanos, mientras que Italia ocupa el segundo escalafón.

Sin embargo, México se jugará su pase a los Cuartos de Final ante los italianos el próximo miércoles 11 de marzo en un juego en el que la novena mexicana cuenta con mayor experiencia para superar el obstáculo.

Por su parte, a los italianos aun les resta un encuentro más contra Estados Unidos, pero será el juego contra México el que defina el pase a la siguiente ronda para ambos equipos. En el fondo de la clasificación quedaron Gran Bretaña y Brasil.

Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol



Estados Unidos - 3 victorias Italia - 2 victorias México - 2 victorias Gran Bretaña - 1 victoria Brasil - 0 victorias

Así van los grupos del Clásico Mundial de Béisbol

Grupo A



Puerto Rico Cuba Canadá Colombia Panamá

Grupo C



Japón Corea del Sur Australia China Taipei República Checa

Grupo D



República Dominicana Venezuela Israel Países Bajos Nicaragua

