OFICIAL: Los primeros calificados a cuartos de final del Clásico Mundial de Beisbol 2026

El Clásico Mundial de Beisbol 2026 avanza con intensidad en la fase de grupos y ya se vislumbran los equipos que estarán en los cuartos de final. Al momento, cuatro selecciones han asegurado su boleto, mientras que otras mantienen vivas sus aspiraciones en una competencia que ha dejado grandes momentos.

¿Cuáles son las selecciones clasificadas a cuartos de final?

En el Grupo C, Japón y Corea del Sur se convirtieron en los primeros en sellar su pase, mostrando el poderío asiático que históricamente ha sido protagonista en el torneo. Por su parte, en el Grupo D, República Dominicana y Venezuela confirmaron su clasificación tras dominar a sus rivales con ofensivas explosivas y pitcheo sólido.

Grupo A: Puerto Rico y Cuba, con Canadá al acecho

El Grupo A todavía no está definido, aunque Puerto Rico y Cuba se perfilan como los favoritos para avanzar. Ambos equipos han mostrado consistencia y experiencia en el diamante y este día se enfrentan, pero Canadá mantiene vivas sus posibilidades y podría dar la sorpresa si logra imponerse en sus últimos compromisos.

TE PUEDE INTERESAR:



Grupo B: máxima tensión entre México, Estados Unidos e Italia

El Grupo B es el más cerrado y emocionante. México, Estados Unidos e Italia marchan con récord perfecto de 2-0, lo que anticipa un desenlace dramático en los próximos días. Cada victoria será crucial para definir quiénes se quedarán con los dos boletos disponibles. El esperado duelo entre México y Estados Unidos podría ser determinante, mientras que Italia busca consolidar su gran momento y meterse entre los mejores ocho del torneo.

Los cuartos de final reunirán a las ocho mejores selecciones del mundo en partidos de eliminación directa, donde cada error puede costar el sueño de levantar el trofeo. Japón, Corea del Sur, República Dominicana y Venezuela ya están clasificados, mientras que Puerto Rico, Cuba, Canadá, México, Estados Unidos e Italia luchan por los últimos boletos. La emoción está garantizada y los próximos juegos definirán quiénes se convierten en protagonistas de un torneo que sigue escribiendo historia.

