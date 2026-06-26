Así termina el Grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, tras los partidos de Japón y Países Bajos

Países Bajos venció 3-1 a Túnez y eso le garantizó acabar como líder del Grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con siete puntos. Eso significa que el cuadro de Ronald Koeman viajará a México para enfrentar a Marruecos en Monterrey durante la fase de 16vos el próximo 29 de junio. Esta es la séptima ocasión en la que Países Bajos queda primera de su grupo. Las primeras seis fueron en las ediciones de 1974, 1994, 1998, 2010, 2014 y 2022.

Por su parte, Japón quedó en segundo lugar con cinco unidades luego de empatar a un gol con Suecia. Eso significó que los nipones se verán las caras contra Brasil en Houston en busca de un boleto a los octavos de final del torneo. Los del país del sol naciente han avanzado de la fase de grupos de manera consecutiva desde Rusia 2018. La última vez que los “Samurai Blue” quedaron fuera de los juegos de eliminación directa fue en Brasil 2014, donde solo sumaron un punto.

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Mientras tanto, los suecos apuntan a ser uno de los mejores terceros lugares del torneo y probablemente terminen enfrentando a Francia o a Noruega, quien acabe como el ganador del Grupo I. Los nórdicos aspiran a mejorar su actuación en la edición de Rusia 2018, la última en la que participaron, donde fueron eliminados en los cuartos de final por Inglaterra.

Los tunecinos, eliminados desde la segunda jornada del Grupo F, fueron la peor defensiva de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ luego de permitir 12 goles en contra y acabar con -10 en la diferencia de goles. Entre las selecciones con peor diferencia de goles están Curazao y Qatar, ambas con -8; Uzbekistán tiene -7, mientras que Iraq y Haití están en -6.

Así quedó el Grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 2026™