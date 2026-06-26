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OFICIAL: las potencias que jugarán en Monterrey por los 16avos de final del Mundial 2026

Tras concluir la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, se confirmó que dos potencias mundiales se enfrentarán en Monterrey. Conoce fecha y detalles

OFICIAL: las potencias que jugarán en Monterrey por los 16avos de final del Mundial 2026
Tras concluir la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, se confirmó que dos potencias mundiales se enfrentarán en Monterrey. Conoce fecha y detalles|Crédito: @OnsOranje

Escrito por: Gustavo García - DR

Monterrey tendrá un partido de primer nivel para despedirse como sede en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El último duelo en Nuevo León estaba definido por el ente rector del futbol para ser uno de 16vos de final entre el ganador del Grupo F y el segundo lugar del Grupo C. Eso significa que dos potencias futbolísticas jugarán en la casa de Rayados para buscar un boleto en octavos de final y acercarse al trofeo.

Países Bajos venció a Túnez para quedarse con el primer lugar del Grupo F durante la última jornada de actividad y con eso será el equipo local en el último juego en Monterrey. Después, Marruecos ya estaba como segundo lugar del Grupo C, tras vencer a Haití en la tercera fecha del sector, y eso lo convirtió en el visitante del duelo de 16vos de final de la Copa del Mundo en suelo regio.

El ganador del duelo entre Países Bajos y Marruecos avanzará a octavos y ahí enfrentará a quien se imponga en el duelo entre Canadá y Sudáfrica. La sede de dicho encuentro, por un boleto a los cuartos de final, será Houston, Texas, el 4 de julio.

Los partidos en Monterrey de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La FIFA calendarizó cuatro partidos para Monterrey en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y todos fueron un éxito con pleno de asistencia en cada uno de ellos. El primero fue entre Suecia y Túnez, donde los europeos se impusieron 5-1. Después, Japón venció a Túnez para eliminar a los africanos de la contienda. El tercer compromiso fue el de Sudáfrica y Corea del Sur, donde los de Hugo Broos hicieron historia al derrotar a los asiáticos y superar la fase de grupos por primera vez en la historia de sus participaciones en el torneo.

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