OFICIAL: las potencias que jugarán en Monterrey por los 16avos de final del Mundial 2026

Monterrey tendrá un partido de primer nivel para despedirse como sede en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El último duelo en Nuevo León estaba definido por el ente rector del futbol para ser uno de 16vos de final entre el ganador del Grupo F y el segundo lugar del Grupo C. Eso significa que dos potencias futbolísticas jugarán en la casa de Rayados para buscar un boleto en octavos de final y acercarse al trofeo.

Países Bajos venció a Túnez para quedarse con el primer lugar del Grupo F durante la última jornada de actividad y con eso será el equipo local en el último juego en Monterrey. Después, Marruecos ya estaba como segundo lugar del Grupo C, tras vencer a Haití en la tercera fecha del sector, y eso lo convirtió en el visitante del duelo de 16vos de final de la Copa del Mundo en suelo regio.

El ganador del duelo entre Países Bajos y Marruecos avanzará a octavos y ahí enfrentará a quien se imponga en el duelo entre Canadá y Sudáfrica. La sede de dicho encuentro, por un boleto a los cuartos de final, será Houston, Texas, el 4 de julio.

Los partidos en Monterrey de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La FIFA calendarizó cuatro partidos para Monterrey en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y todos fueron un éxito con pleno de asistencia en cada uno de ellos. El primero fue entre Suecia y Túnez, donde los europeos se impusieron 5-1. Después, Japón venció a Túnez para eliminar a los africanos de la contienda. El tercer compromiso fue el de Sudáfrica y Corea del Sur, donde los de Hugo Broos hicieron historia al derrotar a los asiáticos y superar la fase de grupos por primera vez en la historia de sus participaciones en el torneo.