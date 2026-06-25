Neymar LE HACE EL FEO a equipo de la MLS tras debutar en el Mundial 2026

A Neymar le quedan seis meses de contrato con el Santos de Brasil, pero hay equipos de todo el mundo que quieren adquirir sus servicios después de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El astro brasileño le hizo el feo a un equipo de la MLS un día después de debutar en la Copa del Mundo.

El exjugador del Barcelona estuvo en conversaciones para firmar con el FC Cincinnati desde hace meses, pero tomó la decisión de abandonar las negociaciones después de no ver progreso alguno. De acuerdo con el reporte de The Athletic, los representantes del club de la MLS y el padre del jugador se reunieron en abril de este año, pero tras varios no han logrado un acuerdo.

Brazilian star Neymar has pulled out of talks with FC Cincinnati due to the player’s frustration over slow progress on a potential move, sources briefed on the situation told The Athletic.



Cincinnati never made an official offer to Neymar, sources added.



Neymar wanted to join… pic.twitter.com/9dg4duM0w5 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 25, 2026

La buena nueva para el futbol estadounidense es que Neymar está abierto a jugar en otro equipo de la MLS. Para ello se debe tener una situación adecuada para que los talentos del brasileño se puedan destacar. Actualmente, el Chicago Fire es el equipo que tiene los Discovery rights de “Ney” y cualquier otro conjunto que lo fiche deberá pagarle una compensación al conjunto de Illinois.

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Neymar en la Copa del Mundo 2026™ antes de la MLS

Neymar se perdió los primeros dos juegos de la Copa del Mundo 2026™ por una lesión en el gemelo que se descubrió al momento de hacer la concentración con la Selección Brasileña y por fin pudo jugar 14 minutos en el contundente triunfo sobre Escocia. El antiguo miembro del PSG tomó el lugar de Mateus Cunha para la última fase del encuentro que ya se encontraba 3-0 a favor de los brasileños.

La Verdeamarela aún no conoce a su rival en la fase de 16vos, pero será el segundo lugar del Grupo F. Por ahora, es Japón, pero podría ser Suecia o Países Bajos con base en los resultados de la última jornada. Además, es poco probable que Neymar pueda ser titular en los duelos de eliminación directa.