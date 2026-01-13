Thanasi Kokkinakis, el atleta que se injertó el tendón de un fallecido para no retirarse a los 29 años

El mundo deportivo cuenta con un sinfín de historias que, en ocasiones, trascienden las fronteras de lo creíble y se vuelven algo totalmente atípico. Un ejemplo de esto es lo que ocurre con Thanasi Kokkinakis , un tenista que estuvo a punto de retirarse a los 29 años debido a una situación delicada de salud.

Durante meses, el dolor que Thanasi Kokkanakis le impidió formar parte del tenis profesional luego de que el australiano estuviera fuera de las canchas durante un periodo de 12 meses debido a una grave lesión en el brazo, mismo que lo llevó no solo al límite en el apartado físico, sino también en el emocional.

¿Qué ocurrió con Thanasi Kokkinakis para regresar al profesionalismo?

Su lesión en el brazo era constante e, incluso, insostenible, por lo que consideró retirarse del tenis con apenas 29 años de edad, pues el no competir lo hizo caer muchos puestos en el ranking ATP al grado de iniciar desde cero. Y cuando la pesadilla era más real que nunca, un auge de esperanza llegó a su vida.

Thanasi Kokkinakis winning a match to a packed house, late into the night in Australia! Nature is healing. Such a lovely moment. Not sure how much further he will go at this tournament as the shoulder is already acting up. #AdelaideTennis pic.twitter.com/lZcFV4fxUo — Ground Pass (@GroundPasspod) January 12, 2026

Tras consultar a especialistas, Thanasi Kokkanakis tomó la decisión de optar por una intervención quirúrgica que incluía la inserción de un aloinjerto de tendón de Aquiles, técnica poco habitual en el que se le implanta un tendón de una persona que está muerta y que une el pectoral con el hombro, hecho sin precedentes en el mundo del tenis.

En otras palabras, el australiano básicamente cuenta con un aloinjerto de tendón de Aquiles de una persona muerta en su brazo. En esencia, el tenista manifestó que su recuperación fue por demás complicada en el ámbito físico y psicológico; sin embargo, pese a los momentos de quiebre que vivió pudo superar este emblemático problema.

¿Cuál es la actualidad de Thanasi Kokkinakis?

Después de su recuperación, el tenista australiano volvió al profesionalismo a través de una competencia de dobles en el ATP de Brisbane. En estos momentos ocupa el puesto 450 del ranking mundial, por lo que su prioridad es avanzar en este manteniendo un estado físico eventualmente satisfactorio.