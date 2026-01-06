Nuevo compañero de “Checo” Pérez; Cadillac acelera su proyecto en Fórmula 1

La Fórmula 1 ya mira hacia una nueva era y Cadillac sigue dando pasos firmes para llegar con fuerza a la parrilla. Este lunes se confirmó que el piloto chino Guanyu Zhou se integra oficialmente a la estructura del equipo estadounidense como piloto de reserva, procedente de Ferrari, en un movimiento que refuerza el proyecto respaldado por General Motors rumbo a su estreno en el Gran Circo.

Zhou, de 26 años, llega con experiencia comprobada tras disputar 68 Grandes Premios entre 2022 y 2024 con Alfa Romeo y Sauber, etapa en la que compartió equipo con el finlandés Valtteri Bottas. Además, el piloto asiático ha trabajado durante varios años bajo la dirección de Graeme Lowdon, actual jefe del equipo Cadillac, un factor que facilitó su adaptación inmediata al proyecto.

Cadillac construye un debut ambicioso en la F1

Cadillac se convertirá en el undécimo equipo de la parrilla cuando debute oficialmente en la temporada 2026, con su primera aparición programada para el Gran Premio de Australia, en marzo. Para afrontar este reto, la escudería utilizará motores Ferrari, una alianza estratégica que busca garantizar un nivel competitivo desde su año inaugural.

La apuesta del equipo estadounidense combina experiencia, proyección y nombres de peso. Como pilotos titulares, Cadillac contará con el mexicano Sergio 'Checo' Pérez, quien prepara su regreso a la Fórmula 1 tras un año de ausencia, y con Valtteri Bottas, un piloto consolidado dentro del paddock y con múltiples victorias en su historial.

En este contexto, el rol de Guanyu Zhou como piloto de reserva será fundamental. Su trabajo estará enfocado tanto en el desarrollo del monoplaza como en el apoyo estratégico durante la temporada, aportando kilómetros, retroalimentación técnica y conocimiento del entorno de la F1.

Zhou y su impacto en el crecimiento global del campeonato

Nacido en Shanghái, Guanyu Zhou es hasta ahora el único piloto chino que ha competido en la Fórmula 1, una condición que lo convierte en una figura clave para el crecimiento del deporte. Bajo la gestión de Liberty Media, la F1 ve en China uno de los mercados con mayor potencial, y la presencia de Zhou fortalece el atractivo global del campeonato.

Además del tridente formado por Checo Pérez, Bottas y Zhou, Cadillac también suma al ex piloto de IndyCar Colton Herta, quien fungirá como piloto de pruebas mientras compite en la Fórmula 2.

"He trabajado con Graeme y Valtteri durante muchos años, así que unirme al equipo es como volver a la familia", declaró Zhou, reflejando la confianza y estabilidad interna del proyecto.

Con una alineación sólida, respaldo industrial y una visión clara, Cadillac comienza a perfilarse como uno de los proyectos más interesantes de la nueva era de la Fórmula 1, listo para acelerar fuerte desde su debut.

