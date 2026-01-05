Checo Pérez reveló lo que nadie esperaba sobre Red Bull: “Si era muy rápido, había problema...”

Quedan pocas semanas para que la F1 2026 comience y Sergio ‘Checo’ Pérez volvió a encender la polémica recordando su paso por Red Bull Racing. El piloto mexicano no se quedó callado y reveló que correr para la escudería austríaca todo “siempre era un problema” y que ser compañero de Max Verstappen era un verdadero dolor de cabeza no solo para él, sino que para cualquier piloto de la categoría.

En Red Bull todo era un problema

“En Red Bull todo era un problema. Si era muy rápido era un problema. Se creaba un ambiente muy tenso, si yo era más rápido que Max era un problema. Si yo era más lento que Max era un problema, entonces todo era un problema”, fue lo que reveló Checo Pérez en el podcast de Oso Trava llamado ‘Cracks Podcast’. Sin embargo, el mexicano continuó con sus picantes declaraciones.

Checo Pérez aseguró que en Red Bull todo era un problema|Crédito: Captura de pantalla / Cracks Podcast

“En mi despedida con Christian (Horner) le dije: ‘oye, ¿qué vas a hacer cuando no funcione con Liam (Lawson)? Está Yuki (Tsunoda). Tenemos muchos pilotos’”, contestó. Mientras que el piloto tapatío le comentó: “Pues vas a usar a todos”. Posteriormente, Lawson duró unas pocas carreras, mientras que Tsunoda no estuvo a la altura y quedó fuera de la parrilla de la F1 para la temporada 2026.

🚨 Checo Pérez:



"Si era más rápido que Max era un problema, si era más lento era un problema, todo era un problema"



"Se creaba un ambiente muy tenso si yo era más rápido"



"En mi despedida, Horner me dijo que ya sabía que iba a usar a todos los pilotos"



📺 Cracks Podcast https://t.co/Ol7f6IXaoC pic.twitter.com/x5OqXdK5iw — Nachez (@Nachez98) January 5, 2026

TE PUEDE INTERESAR:



Ser compañero de Verstappen es el peor trabajo dentro de la F1

En la misma charla, Checo Pérez aseguró que formar parte de Red Bull es un verdadero dolor de cabeza. "Estaba en el mejor equipo, pero era una escudería complicada, porque ser compañero de Max en Red Bull es el peor trabajo que hay en la Fórmula 1; yo sabía a lo que me enfrentaba, ya que ese proyecto está hecho para Max", expresó el ahora piloto de Cadillac.

Además, reveló cómo fue su primera charla con Horner: “Cuando me siento la primera vez con Christian me dice: ‘mira, nosotros vamos a correr con dos coches porque tenemos que correr con dos coches, pero este proyecto ha sido creado para Max’”.

🚨 PALABRAS MUY FUERTES DE CHECO:



💥 "Ser compañero de Max en Red Bull es el peor trabajo que hay en la F1"



😬 "En mi primera reunión con Horner me dijo: "Vamos a correr con 2 coches porque tenemos que correr con 2 coches, pero esto es para Max"



"Era más rápido que Max hasta… pic.twitter.com/KmjNDvNYyS — Nachez (@Nachez98) January 5, 2026

En la actualidad, el piloto tapatío regresará a la F1 luego de un año de ausencia y correrá para Cadillac, donde tendrá un rol más protagónico. Dicho por el propio Checo, su experiencia en la escudería estadounidense será la última de su carrera en la máxima categoría del automovilismo.