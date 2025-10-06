Guardiola responde a los rumores de que Haaland se va al Barcelona

Uno de los mejores jugadores de los últimos años es Erling Haaland , quien constantemente está en el centro de la polémica, ya que son muchos los rumores que existen sobre su futuro. Desde hace varios días, han circulado varias versiones que aseguran que el Barcelona podría hacerse con los servicios del noruego.

Sin embargo, tras estas versiones que han tomado algo de fuerza en las redes sociales y medios locales, el entrenador del Manchester City, actual equipo del Erling Haaland, Pep Guardiola respondió de forma contundente.

¿Qué ha dicho el entrenador español?

El estratega español decidió poner un freno a los rumores, aunque lo hizo con su peculiar estilo de ironía y firmeza, afirmando que el presente y futuro de Erling Haaland se encuentra en el Manchester City , esto lo dijo una conferencia de prensa del equipo inglés.

Dime un solo club para el que no fuera un sueño tener a Erling Haaland. Entiendo que sea un sueño para el Barcelona tenerlo. Si no estuviera con nosotros, también sería un sueño el Manchester City

¿Qué dice el contrato de Erling Haaland?

Para sorpresa de muchos, Erling Haaland tiene un contrato de 10 temporadas con el Manchester City, siendo una sorpresa para muchos, pues es uno de los acuerdos más largos en la historia de la Premier League, pero también uno de los más lucrativos, situación en la que hizo énfasis Guardiola.

Tiene un largo contrato aquí, está haciendo muchos goles y siempre busca mejorar. No es tonto para firmar algo que no quiere cumplir, pero en el fútbol nunca se sabe lo que puede pasar

De acuerdo con distintos medios, entre ellos Los Angeles Time, el delantero de la Selección de Noruega tiene un ingreso semanal de 600 mil dólares y un contrato que termina en 2034. Por lo que todo parece señalar que Erling Haaland va a seguir en el Manchester City.

