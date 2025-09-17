deportes
De risa: Manchester City despidió a su empleado por trabajar con la playera del Manchester United

Durante el derbi de Manchester, un empleado de los Cityzens fue visto con la playera del United y el club tomó la decisión de dejarlo sin trabajo

Empleado del Manchester City fue despedido por trabajar con la playera del United
TV Azteca
Rodrigo Acuña
Premier League
Durante este fin de semana, el futbol internacional mantuvo a todos los aficionados de este deporte emocionados con el derbi de la ciudad entre el Manchester City y el Manchester United. Si bien es cierto que todos los focos apuntan hacia la goleada de los ‘Cityzens’ por 3-0, donde Gianluigi Donnarumma se destacó en la portería ; un hecho insólito se vivió dentro de las instalaciones del estadio.

En redes sociales, un aficionado del Manchester City publicó una imagen donde se ve a un empleado del Etihad Stadium portando la playera de su más acérrimo rival: los Red Devils. Se trataba de un vendedor, quien rápidamente fue despedido de la institución por los altos mandos del conjunto ‘Sky Blue’. Por otro lado, esto costaría a día de hoy el traspaso de Chicharito Hernández a Manchester United .

Empleado del Manchester City es despedido
X
Empleado del Manchester City es despedido

“Gracias por informarnos sobre esto. Podemos confirmar que esta persona ha sido removida de su cargo“, fue lo que escribió la cuenta oficial de apoyo a los fanáticos del club inglés. Desde el Manchester City, tomaron este accionar del empleado como una burla, por lo que decidieron dividir caminos.

Manchester City dejó de ser la máquina que era hace unas temporadas atrás

El comienzo de temporada 2025/26 está siendo lento para el Manchester City: suma apenas dos victorias en cuatro partidos disputados, acumulando 2 derrotas. Actualmente, los dirigidos por Pep Guardiola se encuentran en la octava posición de la tabla dentro de la Premier League con 6 unidades, estando un escalón por detrás de equipos como Liverpool, Arsenal y Chelsea, por ejemplo.

Manchester City espera por su debut en UEFA Champions League

Durante esta semana tendremos varios partidos de UEFA Champions League, entre ellos, el debut del Manchester City. El equipo inglés recibirá este jueves 18 de septiembre al Napoli en el Etihad Stadium por la primera fecha de la fase de liga. El partido comenzará a las 13:00 horas (Ciudad de México) y buscarán comenzar el torneo con el pie derecho.

Manchester City (Pertenece a Premier League)
Manchester United (Pertenece a Premier League)
Curiosidades del deporte
