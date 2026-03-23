¿Por qué Guido Pizarro y Pedro Caixinha no hablaron en Juárez?

Al minuto 41' del partido entre los Bravos y los Tigres, correspondiente a la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, una falta del atacante colombiano del FC Juárez, Óscar Estupiñán, sobre el recién convocado a la Selección Mexicana, Jesús Angulo, desató una serie de reclamos y discusiones en la zona de las bancas.

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Mientras el 'Stich' se dolía en el césped del estadio Olímpico Benito Juárez, tanto jugadores suplentes de las dos escuadras como ambos directores técnicos se enfrascaron en un intercambio de palabras con el árbitro y esto tuvo un desenlace tajante.

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Expulsados y sin posibilidades de hablar ante la prensa

Adonai Escobedo, el silbante asignado al encuentro, determinó mostrarle la tarjeta roja a los dos entrenadores en cuestión. El primero en cruzar la pista de tartán para dirigirse al vestidor fue Pedro Caixinha, quien previamente ya había protagonizado un momento de tensión al encararse con el atacante uruguayo de los felinos, Rodrigo Aguirre.

La rechifla del público asistente se convirtió en alivio cuando notaron que Guido Pizarro también había sido expulsado. El estratega argentino y ex capitán de la U de Nuevo León, se mantuvo algunos segundos más en el área técnica, con un rostro de incredulidad por la cartulina que le acababan de mostrar.

Un encuentro lleno de polémicas

A pesar de que, en ese momento, todavía no finalizaba la primera mitad del duelo, ya había un jugador expulsado (Diego 'Chicha' Sánchez, de los Tigres, al minuto 32), varios amonestados y una tendencia a constantes roces que dieron pie al desencuentro entre representantes de una y otra institución.

Debido a lo anterior y como lo dicta el reglamento de la Federación Mexicana de Futbol, Pedro Caixinha y Guido Pizarro tuvieron que ausentarse de la conferencia de prensa post partido y, en su lugar, comparecieron sus respectivos auxiliares. En el caso de la visita, habló el argentino Maximiliano Velázquez y lamentó lo accidentado que se tornó el desarrollo del cotejo, que terminó con triunfo para los fronterizos, con marcador de 2-1.

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