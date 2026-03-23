Mohamed envió mensaje a Paulinho y a los convocados del Toluca

Aunque su convocatoria a la selección de Portugal se dio antes de que iniciara el partido entre el Toluca y el Pachuca, Paulinho se enteró una vez que finalizó y fue también al término del encuentro que su director técnico en los Diablos Rojos, Antonio Mohamed, se expresó al respecto públicamente.

"Sí, ya lo felicitamos (a Paulinho). Nos pone muy contentos, es muy merecido y ojalá que pueda hacer su trabajo", acotó.

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Resumen Mazatlán vs Cruz Azul 2026 | Goles Jornada 12 Liga MX Clausura

El buen andár del Toluca, reflejado en las convocatorias

En el tenor de los convocados que irán a la próxima Fecha FIFA, hizo referencia a otros dos elementos escarlata: el defensor central, Everardo López, y el '9' de los choriceros, Alexis Vega.

"Nosotros les damos las herramientas y todo lo demás, es de él (Everardo). No hay que echarme a mí nada; él se esforzó, jugó el mundial juvenil y acá también. A (Alexis), todavía le falta. Todos los días va creciendo un poco más, así que yo creo que en poco tiempo va a estar en su gran nivel”, señaló.

Un empate con sabor a poco para el Toluca

El 'Turco' transparentó, además, la poca satisfacción que le dejó el empate a un tanto frente al Pachuca, por la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

"Con respecto al partido, nosotros dejamos de manejar la pelota en el segundo tiempo, la expulsión nos condicionó, pero termina siendo un empate justo. Ellos, en el segundo tiempo, nos arrinconaron un poco y perdimos la pelota; venimos a hacer nuestro trabajo, como siempre, nos paramos en campo rival, manejamos la pelota pero no fuimos precisos en el último tercio del campo. También, la cancha estaba muy seca y nosotros estamos acostumbrados a otro pasto", explicó.

Al momento de profundizar en el análisis del encuentro y preguntado sobre la tarjeta roja que recibió su medio campista, Fernando Arce, manifestó: "No quería hablar del arbitraje, pero la expulsión me parece injusta y eso condicionó, ojalá que no le den una fecha para poder tenerlo en el próximo partido porque se nos cae Nico Castro, Pavel Pérez, Marcel Ruiz, todos en la misma posición", sin dejar de enfatizar que seguirán enfocados "en los dos torneos".

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