¿REGRESA? Guido Rodríguez cerca de salir del West Ham

El mercado de invierno comienza a tomar forma y calentar motores en Italia. Ya que la Juventus, en su búsqueda por revitalizar el centro del campo que no termina de convencer a su técnico Luciano Spaletti, ya que ha fijado su objetivo en un viejo conocido de la Liga BBVA MX, se trata de Guido Rodríguez, el contención que actualmente milita en el West Ham de la Premier League.

Te puede interesar: OFICIAL: Fecha y horario del primer partido de Cruz Azul en el 2026

El jugador de 31 años se habría convertido en una opción atractiva para el cuadro bianconeri. Su situación en el equipo londinense es en un rol secundario, con apenas seis partidos disputados en lo que va de la temporada, y su contrato que se vence en junio del 2026, sería clave que podría facilitar una operación que en el papel pinta a ser asequible.

Neymar vuelve al quirófano | ¿Llegará a tiempo al Mundial 2026?

En la mira de la Juventus

Rodríguez, quien acumula una vasta experiencia tras 173 partidos con el Real Betis, ofrece el perfil de contención y salida de balón que la Juve busca para dar equilibrio a su zona medular. Aunque su paso por la Premier League no ha sido destacado, su bagaje en LaLiga y su solidez táctica son valores que Spalletti considera interesantes.

El canetrano de River Plate, quien fue campeón y figura con el América en 2018, ha sonado en los últimos meses para regresar a Coapa. Pero su vuelta se podría complicar ya que Guido buscaría mantenerse en Europa de cara a regresar a las convocatorias de Lionel Scaloni en la Selección Argentina, con los que ha disputado 30 partidos y fue Campeón del Mundo en Catar 2022, por lo que este movimiento al club de la zebras lo pondría cerca del próximo Mundial.

Te puede interesar: Club América tiene este as bajo la manga para poder fichar a Obed Vargas; algo no esperado