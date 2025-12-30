Club América tiene este as bajo la manga para poder fichar a Obed Vargas; algo no esperado

El Club América quiere volver a coronarse campeón de la Liga BBVA MX, pero para ello sabe que tendrá que realizar un esfuerzo económico importante durante el mercado de fichajes. En este contexto, uno de los deseos más grandes de André Jardine es contar con Obed Vargas en su plantilla, futbolista que pertenece al Seattle Sounders de la MLS. Sin embargo, las Águilas estarían dispuestas a dejar ir a uno de sus mejores jugadores para encaminar su llegada.

Henry Martín podría entrar en las negociaciones con Seattle Sounders

Distintos reportes indican que el América le habría ofrecido a la directiva de Seattle Sounders un intercambio por Obed Vargas, que incluye al experimentado delantero Henry Martín. El futbolista de 33 años ya no sería contemplado por el cuerpo técnico de las Águilas como titular indiscutido, por lo que estarían dispuestos a dejarlo ir con el objetivo de sumar peso de jerarquía en su mediocampo.

|Instagram Henry Martin / @henrymartinm

Desde hace varios mercados de pases, la directiva del América está buscando al socio ideal de Álvaro Fidalgo en la medular del equipo y todos los cañones apuntan a que Vargas es el futbolista indicado para ocupar este lugar. Sin embargo, no será una operación sencilla, pues el volante de 20 años es titular indiscutido en Estados Unidos, además de haberse ganado un lugar en la convocatoria de Javier Aguirre en la Selección Mexicana.

Henry Martín podría salir a préstamo del Club América

Los reportes indican que las Águilas no dejarían ir de forma definitiva a su referente, sino que contemplarían darle una salida mediante un préstamo. El mexicano tiene contrato vigente con el América hasta 2027 con el objetivo de que regrese a su mejor nivel. Los problemas de lesiones han dejado con dudas al cuerpo técnico azulcrema, quienes creen que sería una mejor opción darle minutos en otro equipo.

Obed Vargas, un sueño difícil para el América

Distintas informaciones aseguran que Vargas tiene la intención de dejar la MLS, aunque su destino preferido sería Europa. Por este motivo, fichar por el América resultaría una operación complicada, sumado a su alto valor de mercado: unos 8 millones de euros. Con contrato hasta diciembre de 2026, las Águilas deberían ofertar una cantidad considerable de dinero para adueñarse de su pase.