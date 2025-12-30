OFICIAL: Fecha y horario del primer partido de Cruz Azul en el 2026

Cruz Azul ya tiene definido su primer compromiso de 2026, antes del arranque oficial del Clausura 2026, el equipo disputará un partido de preparación, un encuentro clave para ajustar aspectos tácticos de cara al inicio del torneo.

El duelo se jugará el domingo 4 de enero de 2026 a las 18:00 horas en el Estadio Tamaulipas, en la zona de Tampico–Madero. El rival será la Jaiba Brava del Tampico Madero, actual campeón de la Liga de Expansión, y estará en juego la segunda edición de la Copa DIF Altamira, un trofeo con causa benéfica.

Los boletos ya se encuentran disponibles a través de Boletomóvil y en las taquillas del estadio, donde los precios van desde los 320 pesos en cabeceras, 500 pesos en zona sol, 750 pesos en sombra y hasta mil 200 pesos en platea.

Para Cruz Azul, este compromiso representa la última prueba antes de su debut oficial en el Clausura 2026, programado para el 10 de enero ante León. El cuerpo técnico de Nicolás Larcamón contempla viajar con la base del plantel titular, con la intención de darle ritmo competitivo al equipo previo al arranque del torneo.

La Jaiba Brava llega a este encuentro con el impulso de haber conquistado el Apertura 2025 de la Liga de Expansión. No obstante, el conjunto tamaulipeco viene de perder su primer amistoso de preparación ante Atlético de San Luis por marcador de 2-0.

El mercado invernal de fichajes de Cruz Azul

Cruz Azul mantiene varias operaciones abiertas rumbo a la temporada 2025–2026, una de ellas es la de Agustín Palavecino, con información de distintos medios , su acuerdo contractual con el club está cerrado y con negociaciones avanzadas entre instituciones, aunque su registro permanece detenido por la falta de cupos de extranjero disponibles en la plantilla.

La directiva trabaja en la posible salida de un jugador No Formado en México para liberar una plaza, mientras no se concrete una baja, la operación seguirá en pausa y corre el riesgo de no concretarse antes del inicio del torneo.

Otro frente prioritario es el de César “Cachorro” Montes

El defensor mexicano no ocupa plaza de extranjero y es considerado una solución inmediata para la zaga. Cruz Azul ya presentó una oferta relevante al Lokomotiv de Moscú, mientras el jugador valora un regreso a México por motivos personales y deportivos. La negociación continúa avanzada, aunque el acuerdo aún no está cerrado por temas económicos y de forma de pago.

El sustituto de Ángel Sepulveda

En paralelo, Miguel Borja ya se encuentra en la Ciudad de México, aunque su incorporación formal sigue detenida por cuestiones legales y administrativas. El delantero mantiene contrato vigente con River Plate hasta los primeros días de enero de 2026, por lo que no puede firmar ni entrenar oficialmente con Cruz Azul antes de esa fecha.

A partir del 2 de enero de 2026, Borja quedará en condición de agente libre y podrá ser presentado, siempre y cuando se complete su trámite migratorio para obtener la visa de trabajo. Además, su registro ante la Liga MX dependerá de que el club libere una plaza de extranjero, ya que, de no hacerlo, podría entrenar sin estar habilitado para competir en las primeras jornadas.

De esta manera, el partido ante Jaiba Brava marcará el inicio del calendario de Cruz Azul en 2026 y funcionará como un termómetro del plantel, mientras la directiva define los últimos movimientos que darán forma al proyecto deportivo del nuevo torneo.

