Apenas llegó, pero Guillermo Almada ya habría BORRADO a estos 2 jugadores del América

La pretemporada del Club América, finalmente, ha comenzado. Después de la salida de André Jardine y posterior llegada de Guillermo Almada, el conjunto azulcrema entiende que debe volver a la cima nacional después de un par de torneos en donde quedó mucho a deber.

Colectivamente, al América no le alcanza

Poco a poco Guillermo Almada ha dejado entrever los cambios que tendrá como nuevo entrenador del Club América. Y, sin duda, dos de los más importantes guardan relación con dos elementos que, posiblemente, salgan del equipo luego de no ser del agrado del entrenador.

¿Qué jugadores podrían salir del Club América a petición de Guillermo Almada?

De acuerdo con información de Edgar Morales, dos futbolistas no estuvieron presentes en el inicio de la pretemporada que el Club América tuvo en tierras europeas. Esta situación puede ser suficiente para considerar que ambos no son del agrado del entrenador uruguayo.

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El primero de ellos es Vinícius Lima, jugador brasileño que llegó hace unos meses a petición expresa de André Jardine y que no sería del agrado de Guillermo Almada, por lo que podría salir de la institución azulcrema ya sea a otro equipo de la Liga BBVA MX o, bien, a Brasil con el Fluminense, dueño de su carta.

El segundo elemento que podría salir de la institución capitalina es nada más y nada menos que Cristian Calderón, quien tampoco viajó con el resto del plantel y que podría dejar Coapa considerando que el posible sustituto de Cristian Borja en la lateral izquierda sea Franco Rossano.

¿Qué otros jugadores podrían salir del América?

Otro elemento que podría salir de la institución azulcrema es Thiago Espinosa, esto si se concreta el préstamo que el Atlante desea para el siguiente torneo. Finalmente, elementos como Víctor Dávila y la Pantera Zúñiga también podrían abandonar el Club América en las próximas semanas.