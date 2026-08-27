Guillermo Almada y un nuevo problema en la portería del Club América: qué sucedió

Guillermo Almada tiene un nuevo problema dentro del Club América y tiene a la portería como protagonista. Luis Malagón ya se encuentra recuperado de su lesión en el tendón de Aquiles y podría regresar muy pronto a la actividad dentro de la Liga BBVA MX. El guardameta estuvo varios meses fuera, donde incluso se perdió la posibilidad de participar del Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

A estas alturas, Malagón ya se encuentra listo para volver a sumar minutos con la camiseta del América. El portero ya entrena con normalidad y a la par del grupo, por lo que es cuestión de tiempo para que regrese a la titularidad bajo los tres postes. Sin embargo, su vuelta significa un nuevo dolor de cabeza para el entrenador Almada, quien deberá definir a su arquero titular para lo que resta del semestre.

Una pelea reñida por la portería del Club América

Si bien es cierto que Malagón fue el guardameta titular de las Águilas bajo las órdenes de André Jardine, aún no vio minutos con Almada producto de su extensa recuperación. Su lugar fue ocupado por el experimentado Rodolfo Cota, quien firmó un gran papel en este inicio de temporada. El América apenas recibió 2 goles en 5 jornadas del Apertura 2026, siendo la valla menos vencida del campeonato hasta el momento.

Luis Malagon of America during the 9th round match between America and FC Juarez as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Ciudad de los Deportes Stadium, on March 04, 2026 in Mexico City, Mexico.|Cortesia Club Juarez/Cortesia Club Juarez

En la Leagues Cup el panorama es similar: las Águilas disputaron 4 partidos hasta la fecha y solo recibieron 3 goles. Ya clasificados a las Semifinales, buscarán el pasaje directo a la Concacaf Champions Cup 2027 y la posibilidad de sumar un nuevo título.

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A esto hay que sumar la presencia de Fernando Tapia. Si bien no tuvo las oportunidades que se esperaban bajo la tutela de Almada, el joven portero de 25 años respondió correctamente cada vez que le tocó saltar al terreno de juego. Por esta razón, Malagón deberá volver a ganarse su lugar en el arco azulcrema a raíz de su rendimiento tanto en las prácticas como en partidos oficiales.

Rodolfo Cota|Crédito: Rodolfo Cota / X

Cuándo podría volver a jugar Luis Malagón con el América

Luis Malagón ya tuvo sus primeros minutos después de la lesión, aunque lo hizo con el equipo Sub-21 del América ante Atlético de San Luis. Su regreso con el primer equipo podría producirse el próximo sábado 29 de agosto frente a Puebla, por la Jornada 6 del Apertura 2026. Sin embargo, todavía no existe una confirmación oficial por parte de Almada.

El entrenador uruguayo no piensa apresurar al guardameta y analizará su evolución durante los próximos entrenamientos. Además, el buen momento de Rodolfo Cota podría provocar que Malagón tenga que esperar para recuperar la titularidad. “Cuando lo tengamos, lo resolveremos”, señaló Almada tras la clasificación a las Semifinales de la Leagues Cup.

De esta manera, Malagón podría aparecer en la convocatoria contra Puebla y comenzar desde el banco de suplentes. Todo dependerá de la decisión del cuerpo técnico, que buscará llevarlo de a poco luego de permanecer más de cinco meses fuera de las canchas por la rotura del tendón de Aquiles.