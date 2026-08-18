Luis Malagón ya tiene el alta médica; en esta FECHA volverá a jugar con el América

Han pasado algunos meses desde que se confirmó una de las lesiones más importantes para cualquier futbolista profesional. Esta llegó directamente a Luis Malagón, portero del América que se perdió la Copa Mundial de la FIFA 2026 debido a una situación de esta índole.

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Fue en marzo de este año cuando, al momento de despejar un balón, Luis Malagón sufrió una ruptura completa del tendón de Aquiles, misma que le impidió formar parte del América durante los meses posteriores y que, a su vez, lo alejó de la posibilidad de jugar la última Copa Mundial de la FIFA.

¿Cuándo volverá Luis Malagón al América?

De acuerdo con información establecida por el portal ESPN, en los últimos días Luis Malagón sorprendió a propios y extraños al recibir el alta médica deportiva con las Águilas del América, un hecho que generó reacciones positivas en el mundo de las redes sociales azulcremas.

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Cabe mencionar que esta alta médica se da a tan solo meses de haber sufrido la fractura en el tendón de Aquiles, una situación que, se pensaba, lo dejaría fuera durante el resto del año para volver en 2027, hecho que cambió por completo luego de la rehabilitación del jugador.

Con ello, se espera que Luis Malagón pueda formar parte de la convocatoria del Club América en un lapso de dos semanas, motivo por el cual volvería a las canchas en un tiempo muy por debajo de lo establecido luego de la participación que Rodolfo Cota ha tenido como portero titular azulcrema.

¿Contra qué equipo volvería Luis Malagón?

De mantenerse este pronóstico, Luis Malagón jugaría por primera vez con el América en este torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX en la Jornada 6 cuando el cuadro azulcrema enfrente a Puebla el 29 de agosto, de lo contrario su debut podría darse una semana después frente a Xolos de Tijuana.