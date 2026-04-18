El taekwondo ha vuelto a poner el nombre de nuestro país por todo lo alto, pues los triunfos de la nueva generación de atletas mexicanos en esta disciplina ha comenzado a ganar medallas en las competencias internacionales.

En busca de hacerse de un nombre en el mundo del taekwondo, Guillermo Cortés y Darah Ponce, fueron los jóvenes que causaron orgullo a nuestro país, luego de lograr un campeonato y un subcampeonato en su categoría.

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Guillermo Cortés gana el Campeonato Mundial Juvenil de Taekwondo

El certamen fue disputado en Tashkent, Uzbekistán, donde el joven mexicano logró coronarse como tricampeón mundial juvenil, luego de conseguir la medalla de oro en la categoría de los 59 kilos.

Guillermo Cortés, logró imponerse 2-0 al coreano, Ji Woon Ha en la final, demostrando que tiene todo lo necesario para ser un referente de la disciplina en nuestro país. Es importante destacar, que el joven mexicano ya tiene varias victorias a nivel internacional.

Ha logrado ganar tres títulos mundiales, siendo el primero en Cadetes 2022, cuando se coronó en Sofía, Bulgaria, al imponerse en la categoría de los 41 kilos. Para 2023, el joven volvió a repetir su hazaña en Sarajevo, Bosnia, donde se convirtió en el primer mexicano en lograr un doble campeonato.

Por su parte, Darah Ponce logró quedarse con la medalla de plata para México. La joven había tenido un paso casi perfecto, hasta llegar a la gran final de la competencia, donde cayó ante la representante de Kazajistán, Aiym Serikbayeva, quien se impuso en el marcador con un 2-1.

