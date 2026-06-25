OFICIAL: Guillermo Ochoa debuta en el Mundial 2026

Guillermo Ochoa ha debutado en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Luego de que Raúl Rangel iniciara como titular en los tres partidos de la Fase de Grupos de la Selección Mexicana, el portero que milita en el AEL Limassol de Chipre tiene minutos en el Estadio Ciudad de México en la que es su sexta convocatoria a una Copa Mundial.

Dirigido por Javier Aguirre, Guillermo Ochoa tuvo ingreso al terreno de juego al 78', supliendo al 'Tala' Rangel con el marcador de 2-0 tras los goles de Mateo Chávez y Julián Quiñones.

Siendo ovacionado por la gente en el Estadio Ciudad de México, Guillermo Ochoa disputa su cuarta Copa Mundial, pues a pesar de ser convocado en seis ocasiones, el portero mexicano no tuvo actividad en todas las competencias.