OFICIAL: Cruz Azul saca del retiro a Vikonis y lo anuncia como incorporación para el torneo Apertura 2026

La ventana de transferencias de cara al torneo Apertura 2026 ha comenzado a tomar ritmo, y en La Noria han decidido dar un golpe de autoridad con un movimiento que pocos veían venir. En lo que se perfila como una de las incorporaciones más analizadas del verano, se anunció laa llegada de Nicolás Vikonis, una incorporación que promete elevar el estándar de trabajo del equipo cementero para la próxima campaña.

Un refuerzo con experiencia capitán

El nombre de Nicolás Vikonis es bien conocido por la afición del balompié mexicano. Durante años, el guardameta uruguayo fue un estandarte de seguridad y carácter, consolidándose como un referente bajo los tres palos en equipos de la talla del Puebla y, más recientemente, en el Mazatlán, donde no solo aportó su calidad técnica, sino que portó el gafete de capitán, demostrando su capacidad de mando y liderazgo dentro del vestidor. Tras cerrar su ciclo como futbolista activo en el fútbol uruguayo, Vikonis regresa a México, pero esta vez con una visión distinta sobre cómo incidir en el éxito deportivo de una institución.

¿Por qué Cruz Azul firmó a Vikonis?

En un mercado donde los clubes suelen priorizar solo el talento físico, Cruz Azul ha optado por un perfil más integral. Vikonis se suma al club no como jugador, sino como una pieza fundamental del cuerpo técnico y de apoyo, integrándose como el nuevo psicólogo y coordinador de performance mental de la institución para el Apertura 2026.

Esta incorporación capitaliza la formación académica que Nicolás obtuvo durante su carrera, pues cuenta con estudios profesionales en Psicología, los cuales ha desarrollado con éxito tras graduarse de la universidad en Uruguay. Con este movimiento, la directiva celeste busca que la experiencia de un exjugador, sumada a las herramientas científicas para la gestión del alto rendimiento, sea el factor diferenciador que les permita mantener un nivel competitivo óptimo durante todo el torneo. El "fichaje" de Vikonis marca una tendencia clara: Cruz Azul apuesta por la salud mental y la gestión emocional como la base necesaria para alcanzar los objetivos de campeonato en este semestre.

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