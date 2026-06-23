OFICIAL: Keylor Navas es el único que no se ha presentado con Pumas

Tras la salida de Efraín Juárez del cuadro universitario comenzaron a circular rumores sobre las llegadas y salidas que podría haber en el club, la más reciente y oficial es la de Jordan Carrillo quien ya es parte del Club Guadalajara, de igual momento comenzaron a circular rumores sobre qué pasaría con Keylor Navas tras perder la final del torneo ante Cruz Azul.

Y para todos los aficionados universitarios ya hay noticias y no son muy buenas… Pumas anunció que ya comenzaron con las pruebas médicas para dar inicio a la pretemporada, 4 jugadores se ausentaron de estas, entre ellos Pedro Vite, Guillermo Martínez, Adalberto Carrasquilla y Keylor Navas.

Vite, “El Memote” y “El Coco” no se presentaron ya que se encuentran disputando la Copa Mundial de la FIFA 2026™ , la directiva de Pumas aseguró que en cuanto termine su participación en dicho torneo se reincorporarán al equipo universitario. Por su parte, Navas no se presentó y no lo hará al menos hasta el 28 de junio, según lo dicho por el equipo de comunicación el arquero costarricense solicitó un permiso para ausentarse para resolver un “tema personal”.

Esta noticia comienza a alarmar a los aficionados universitarios y en redes sociales ya comienzan a hablar sobre qué portero podría reemplazar al arquero.

¿Cuándo debuta Pumas en el torneo Apertura 2026?

Pumas debuta en el Estadio Olímpico Universitario el próximo 18 de julio en punto de las 17:00 horas.

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