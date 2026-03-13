Jugó para el Club América y dice que se arrepiente de haberlo hecho tan mal: “Pude hacer más”

Mientras que en la actualidad un refuerzo de Club América salvó al equipo en este Clausura 2026, no siempre las incorporaciones salen como uno cree. Por ejemplo, en 2009 arribó un futbolista que venía de ser ídolo en otro equipo y, sin pena ni gloria, se marchó de las Águilas con apenas 2 goles. “Pude hacer más”, declaró recientemente.

Así como la segunda venta más cara del América ya fue presentada en su nuevo equipo, mucho se habla últimamente de refuerzos que no estuvieron a la altura y aficionados coinciden en que Andrés Chitiva Espinosa es uno de ellos. Ídolo indiscutible del Pachuca, su trayectoria está llena de títulos y goles inolvidables, pero no en las Águilas.

“Pude hacer más”: Andrés Chivita habló de su frustrado paso por Club América

A pesar de la expectativa que generó su llegada a Coapa, la realidad es que el Chitiva que maravilló a la afición tuza nunca terminó de despegar con la camiseta azulcrema. Años después de su retiro, el colombiano rompe el silencio y admite que su paso por el Nido fue una decepción.

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“América fue una maravilla, una experiencia impresionante, un club demasiado grande y de mucho respeto. Estoy muy agradecido de que hayan confiado en mí, tuve compañeros maravillosos”, comenzó diciendo Andrés Chitiva en diálogo con El RePortero. Y agregó: “Fue lindo el América, una linda experiencia”.

No obstante, dejó claro que sabe que le faltó demostrar con la playera azulcrema. “Fue un aprendizaje muy grande de mi parte, porque creo que pude haber hecho más y me confié de lo que había hecho en Pachuca”, aseguró Chivita.

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El zurdo de zurdos, figura y leyenda... ¡Mandémosle una gran felicitación en su cumpleaños a nuestro consentido Andrés Chitiva! 🌬🎂#TeJuroQueTeAmo💙 pic.twitter.com/Uc1gzKx7WZ — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) August 13, 2020

Andrés Chivita y un debut soñado en Club América que se desvaneció

Curiosamente, el inicio de Chitiva con el América fue espectacular. En su debut contra Jaguares de Chiapas, anotó el gol de la victoria en el primer balón que tocó. Además, también le marcó a Toluca. No obstante, las lesiones lo alejaron de las canchas y, cuando regresó, no pudo recuperar su mejor nivel. Tras un año, se marchó al Atlas.

A pesar de su amargo paso por el América, el legado del delantero colombiano en México es innegable. Con el Pachuca ganó cuatro títulos de liga (Invierno 2001, Apertura 2003, Clausura 2006, Clausura 2007) y cuatro títulos internacionales (Copa Sudamericana 2006, Copa de Campeones de la Concacaf 2002, 2007, 2008).

