Guillermo Ochoa tras su participación en el Mundial 2026: ''La historia lo quiso así''

El hombre de la noche en el Estadio Ciudad de México tiene nombre y apellido; Guillermo Ochoa. El arquero de 40 años ingresó en los minutos finales en la goleada de la Selección Nacional ante Chequia y puso su nombre en el olimpo del futbol mundial. En charla exclusiva con TV Azteca Deportes, el guardameta nacional no pudo contener la emoción y se mostró contento tras sus minutos en una cuarta justa mundialista.

Ochoa habló postpartido con nuestro David Medrano: ''Yo creo que mejor, se acomodó todo. En un inicio siempre luchando, peleando y empujando para jugar. Al final, Javier Afguirre toma las decisiones y sino me toca jugar, sabía que tenía que estar, había que apoyar. Y mira, a veces las cosas se acomodan, la historia los quiso así. El resultado, el escenario y pues agradecido. Agradecido con la afición por el cariño que me muestran siempre en la cancha, fuera de la cancha, agradecido con mis compañeros ya viste el cariño que me tienen.

Es lo más bonito que me puedo llevar, la amistad de ellos, el aprecio. Al cuerpo técnico por dejarme vivir este momento a Javier. Y pues a mi familia, yo sabía lo que ellos estaban pensando, después de que se le gana a Corea del Sur. Todo lo que esperaba toda la gente, que si podría tener minutos, que pudiera iniciar, que pudiera jugar y mira, al final, el guión estaba bien escrito.'', destacó el arquero mexicano.

Selección Mexicana espera rival

Ya con boleto asegurado a los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los pupilos de Javier Aguirre descansarán y verán el resto de partidos de la tercera jornada de Norteamérica 2026. De momento, Escocia se perfila para visitar la Ciudad de México la próxima semana, aunque, Bosnia, Cabo Verde y hasta Uruguay se asoman en el horizonte.