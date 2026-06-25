OFICIAL: Seleccionado nacional mexicano jugó su último partido de fase de grupos de un Mundial

Guillermo Ochoa escribió su nombre con letras doradas en la historia de las Copas del Mundo, el arquero mexicano tuvo minutos en el duelo entre la Selección Mexicana de Futbol y su similar de Chequia en el Estadio Ciudad de México, con ello, se confirmó su participación en el terreno de juego en cuatro justas internacionales y seis en total por lo menos convocado.

Te puede interesar: CONFIRMADOS: quiénes son hasta este miércoles 24 de junio los clasificados a los 16avos del Mundial 2026

Fue al minuto 78 cuando el Coloso de Santa Ursula se cayó en aplausos para darle la bienvenida a Ochoa al terreno de juego para ingresar por Raúl Rangel. El ex portero del Club América tuvo un momento inolvidable siendo totalmente arropado por los miles de aficionados que se dieron cita en el cotejo en lo que fue su último partido de fase de grupos en una Copa Mundial de la FIFA.

Noche redonda para México

El partido entre los pupilos de Javier Aguirre y los checos se pintó totalmente verde, blanco y rojo. Goleada mexicana en la que participó Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo, por si fuera poco, el arco nacional no recibió tanto de nuevo y consiguió una marca que no se conseguía desde hace más de 50 años.

Finalmente, se espera que Raúl Rangel ya no se mueva del arco de la Selección Mexicana de Futbol en las rondas de eliminación directa de esta justa mundialista. Ya no habrá margen de error desde la próxima semana y a menos que haya una situación de lesión, podríamos ver al arquero de 40 años de nuevo en acción.

