OFICIAL: Gustavo Lema vuelve a los banquillos tras fracasar como DT de Pumas

La carrera de Gustavo Lema se ha vuelto a reactivar. El entrenador argentino, quien fue cesado de Pumas el pasado mes de febrero del presente año, ha sido anunciado como DT de un equipo lleno de historia en el futbol de Chile.

El nuevo equipo de Gustavo Lema

Mediante redes sociales, el Audax Italiano le ha dado la bienvenida al estratega de 57 años de edad, quien estuvo al frente del Club Universidad Nacional durante 54 partidos dejando un registro de 23 victorias, 13 empates y 18 derrotas.

"Damos la bienvenida a la famiglia itálica a Gustavo Lema, Director Técnico argentino que comandará al plantel profesional hasta fines de Temporada 2026. El estratega de 57 años viene de dirigir al Pumas UNAM de la Liga MX, equipo en el que logró clasificar a Play Off durante tres torneos consecutivos y de obtener el cuarto lugar en la fase regular del Apertura 2024. Además, Lema posee una amplia experiencia codirigiendo en equipos de la Liga Española, Brasileña y Argentina", se lee en las redes sociales del equipo, mismo que será su segundo club como entrenador tras haber tomado las riendas de Pumas ante la repentina renuncia de Antonio Mohamed.

De momento, el Audax Italiano se ubica en el séptimo puesto de la clasificación en la Temporada 2025. Tras 27 partidos disputados, el equipo tiene marca de 13 triunfos, 4 empates y 10 juegos perdidos. Para la Fecha 28, la escuadra itálica recibe en casa al Everton en un encuentro que el equipo de Gustavo Lema encara luego de tres derrotas consecutivas que ocasionaron la salida de Juan José Ribera.

ARRANCAMOS 🤝



Nuestro nuevo Cuerpo Técnico encabezado por Gustavo Lema dio inicios a sus trabajos esta misma mañana en Ciudad de Campeones, dirigiendo su primera práctica al mando del plantel profesional.



Gustavo trabaja acompañado de José María Bazán como auxiliar principal

