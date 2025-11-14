OFICIAL: Pachuca anuncia a su nuevo DT tras la salida de Jaime Lozano

Pachuca ya tiene nuevo entrenador. Luego del anuncio de la salida de Jaime Lozano, quien dejó el banquillo de los ‘Tuzos’ previo a disputar la instancia de Play-In ante Pumas, el equipo de la Bella Airosa dio a conocer a su nuevo entrenador, nombrando a Esteban Solari para tomar el mando del equipo en la Fase Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

🚀 | ¡Aterrizaje exitoso!



Solaris 1, llega a una nueva misión y ha tocado tierra en el Club de Futbol Pachuca con un aterrizaje perfecto.



¡Bienvenido, comandante Esteban! 🫡⚽ pic.twitter.com/CRnpvGFpfu — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) November 14, 2025

Mediante un video, Pachuca hizo el anuncio oficial de la llegada del argentino al banquillo, DT de 45 años de edad para hacerse cargo del equipo durante el Play-In y de cara al siguiente Torneo Clausura 2026.

A lo largo de su carrera, Esteban Solari va a dirigir a su cuarto equipo. Anteriormente, fue parte de Godoy Cruz, con quienes tuvo un registro de 21 partidos dirigidos con marca de cinco victorias, 11 empates y 5 derrotas. Antes, en las filas del Everton vio 32 encuentros en el banquillo con 14 partidos ganados, 8 juegos igualados y 10 perdidos. Su primera experiencia como DT fue al frente del Johor Darul Takzim FC en Malasia, con quienes estuvo en 44 compromisos con marca de 40 triunfos, un empate y tres derrotas.

Números de Lozano como DT de Pachuca

Al frente de los 'Tuzos', Jaime Lozano tuvo una marca de 24 partidos dirigidos dejando una racha de 8 victorias, 4 empates y 12 derrotas. Durante el certamen en curso, Pachuca cerró la Fase Regular cayendo ante Santos Laguna en la Jornada 17. El cuadro de la Bella Airosa terminó el Apertura 2025 en el lugar 9 de la tabla general con 22 puntos.

El partido de Play-In en el que Pachuca se va a medir ante Pumas se va a disputar el próximo 20 de noviembre en la cancha del Estadio Hidalgo, encuentro a jugarse en punto de las 19:00 horas, tiempo de la CDMX.

