Fracasó en Pumas, fue DESPEDIDO y ahora suena para ser DT de un equipo HISTÓRICO

La carrera de Gustavo Lema estaría cerca de reactivarse. Luego de varios meses sin equipo tras haber sido cesado de Pumas en el Torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX, el entrenador argentino suena para llegar al frente de un histórico del futbol de Chile.

De acuerdo a diversos reportes, el ex del Club Universidad Nacional estaría cerca de cerrar su llegada al Audax Italiano de la Primera División de Chile, esto para ocupar el cargo que ha dejado vacante Juan José ‘Coto’ Ribera, estratega que se fue del equipo luego de ligar tres derrotas de forma consecutiva.

Luego de 27 partidos en la Temporada 2025, el Audax Italiano se ubica en el séptimo puesto de la clasificación con 43 puntos, resultado de 13 victorias, 4 empates y 10 derrotas. La idea del conjunto chileno es poder cerrar a Gustavo Lema para que el entrenador argentino ocupe el banquillo en el partido de la Fecha 28 en el que reciben al Everton en la cancha del Estadio Bicentenario de La Florida.

Números de Gustavo Lema como DT de Pumas

En su paso como DT de Pumas, Gustavo Lema tuvo un registro de 54 partidos dirigidos con racha de 23 triunfos, 13 juegos igualados y 18 partidos perdidos. Cabe recordar, que el estratega tomó el cargo luego de la renuncia repentina de Antonio Mohamed.

De momento, las negociaciones entre el Audax Italiano y Gustavo Lema se encuentran avanzadas a espera de cerrar el vínculo laboral pronto. El partido del cuadro de La Florida ante el Everton se va a disputar el domingo 23 de noviembre. El conjunto de Viña del Mar se ubica en el lugar 13 de la clasificación con 26 unidades, es decir, cerca de los puestos de descenso.

