Esta es la ex figura del Real Madrid que encontró en el gimnasio su forma de llevar el retiro

Siempre se le tomó como un futbolista “desfachatado” que disfrutaba lo que hacía y que tenía talento de sobra. Y ahora que colgó los botines, el trabajo en el gimnasio se volvió su adicción tras dejar los entrenamientos de futbol. Por eso, cuando sus 40 años se acercan en octubre, Guti presume de una vida llena de esfuerzo físico. Así luce en la actualidad el ex Real Madrid.

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¿Cómo cambió su físico la ex figura del Real Madrid?

Desde hace unos años se hizo evidente que Guti había sufrido una transformación física, la cual vino gracias a un entrenamiento riguroso que incluye un gimnasio en casa y el apoyo de un nutricionista que le indica qué y cómo comer. “Me he puesto un gimnasio en casa, estoy entrenando a tope, la verdad, sobre todo pesas, con cardio 3 veces a la semana… He ganado ya 10 kilos de músculo, pasando de 80 a 90, y ese es mi proceso ahora mismo".

El hombre que estuvo cerca de 16 temporadas en el Real Madrid confesó que tras dejar el futbol, sintió una cosquillita porque empezó a volverse sedentario. Pero quiso ponerse en tono físico: "Sabes lo que pasa, al final uno cuando deja el fútbol se vuelve un poco sedentario, deja de moverse, acostumbrado a entrenar todos los días, y al final también lo echas de menos”.

Y su alta exigencia de ejercicio con el gimnasio que montó, se complementa con una rigurosa dieta donde realmente está comiendo mucho, tal como lo explicó en una entrevista con Men’s Health: “muy variado, muy bien, pescado, carne, verduras, de todo, pero mucho, 5 ó 6 veces al día. Tengo un nutricionista que me echa un cable, y estoy tomando proteínas, creatina en fases, crema de arroz, todo muy controlado y necesario".

¿A qué se dedica Guti, ex figura del Real Madrid?

En parte de esa misma charla confesó que lo agradable para él sería estar en el día a día en la cancha. Dio a entender que tiene la licencia para dirigir, como estratega pero que nunca le llegó la oportunidad y que cada tiempo pierde esperanza de lograr esa situación. Por ello, disfruta mucho de sus actividades como comentarista donde ha colaborado para diversos medios y donde ha estado de cierta forma cercano al deporte que tanto disfruta.