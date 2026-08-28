Ex capitán del Manchester United se convirtió en boxeador profesional; así luce hoy

Una de las situaciones que se comentan en demasía de los ex atletas profesionales es la manera en la que transforman su vida para bien o para mal cuando se retiran. En este caso, la ex figura del Manchester United transformó su cuerpo para convertirse en un serio candidato a boxeador profesional. Esta es la forma en la que Rio Ferdinand cambió su físico tras dejar el futbol.

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¿Cómo fue que Rio Ferdinand se transformó en boxeador?

Al ser defensa central, siempre presumió de un físico envidiable, midiendo 1.89 y siendo un auténtico animal en la zaga de los Red Devils. Por eso, su cambio tras el retiro causó todavía más asombro. Ferdinand dijo adiós al futbol en 2015 tras una última etapa con el Queens Park Rangers y dos años después daba la nota porque su entrenador presumía que se podía convertir en boxeador profesional.

El ex futbolista inglés ganó 11 kilos de masa muscular cuando se dedicó al entrenamiento del boxeo. Su entrenador, Richie Woodhall lo hizo ponerse en forma, tal como el propio Ferdinand confesó. "Actualmente estoy en forma de fuerza y potencia y ganando masa muscular. Empecé a hacer un montón de lifts, piernas y glúteos. No lo había hecho como futbolista… Quiero bajar de peso y una vez que empiece a correr, con mi metabolismo, bajará".

Hoy el ex futbolista tiene 47 años y se le ha visto sobre todo en sus trabajos como comentarista. Sin embargo, no pasó desapercibido que se preparó de manera realmente exigente en el ámbito deportivo, aún ya retirado del futbol. Aunque… hay otra razón todavía más dolorosa detrás del refugio que encontró en el deporte de los guantes.

¿Por qué Rio Ferdinand se convertiría en boxeador profesional?

La Junta Oficial de Boxeo de Reino Unido no le concedió la licencia que buscó, sin embargo esa exigencia y preparación física le permitió canalizar la ira, agresividad y duelo que vivió tras el fallecimiento de su primera esposa: Rebecca Elisson. La mujer con la que procreó 3 hijos, falleció a causa de un cáncer de mama en 2015, coincidiendo con el final de sus días como futbolista.

Incluso declaró en alguna charla con Thiago Alcantara, que su plan era ser entrenador. Ya tenía la licencia y estaba todo encaminado, sin embargo con la muerte de Rebecca… se enfocó en la crianza de sus hijos. Dijo que no podría haber hecho las dos cosas, pues ambas situaciones exigen el 100%.