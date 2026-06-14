Haití vs Escocia: Ver ONLINE, EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 13 de junio, partido del Grupo C del Mundial 2026: marcador por internet y en línea

Horario de Haití vs Escocia de la Copa Mundial 2026

El duelo entre Haití y Escocia en el Estadio de Boston está calendarizado para el 13 de junio de 2026. Los haitianos y los escoceses comenzarán su duelo a las 19:00, tiempo del centro de México, y buscarán el triunfo para mantener vivas las esperanzas de clasificar a la segunda ronda como uno de los mejores equipos del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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Alineaciones del partido entre Haití y Escocia

Haití: Johny Placide; Martin Expérience, Hannes Delcroix, Ricardo Adé y Carlens Arcus; Ruben Providence, Danley Jean Jacques, Jean-Ricner Bellegarde, Louicius Deedson; Wilson Isidor y Frantzdy Pierrot

Escocia: Angus Gunn, Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry, Andrew Robertson, Scott McTominay, John McGinn, Lewis Ferguson, Ben Gannon-Doak, Ché Adams y Lawrence Shankland

Pronóstico de Haití vs Escocia

De acuerdo con el modelo de predicción de Google, Escocia es el favorito para ganar el partido con un 63 por ciento de probabilidad de victoria. El triunfo de Haití es casi un milagro porque el empate entre ambas naciones tiene más probabilidad de suceder. La victoria de los haitianos solo tiene el 16 por ciento de probabilidad mientras que un empate tiene el 21 por ciento.