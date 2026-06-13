CONFIRMADO: La HORA EXACTA para ver el Haití vs Escocia, partido partido del Grupo C del Mundial 2026

Este sábado 13 de junio de 2026, la actividad del Grupo C de la Copa del Mundia de la FIFA 2026 TM continúa con un enfrentamiento verdaderamente histórico. Las selecciones de Escocia y Haití miden fuerzas en un duelo que, más allá de los tres puntos fundamentales en disputa, representa el ansiado renacer futbolístico para ambas naciones en el máximo escenario del balompié internacional.

Lo que hace de este partido un evento tan especial para la afición es la enorme sequía mundialista que ambos equipos acaban de romper. Si dejamos de lado el torneo actual que están disputando en este momento, sus últimas apariciones en un Mundial habían ocurrido hace muchísimo tiempo. Es un choque vibrante entre dos escuadras que han trabajado y esperado durante décadas para volver a vivir la fiesta mundialista.

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Antes de esta edición, el último (y único) Mundial que Haití había disputado fue el de Alemania 1974. Tuvieron que pasar 52 largos años para que los "Grenadiers" volvieran a codearse con la élite internacional, llegando a este certamen como un equipo aguerrido y con la gran ilusión de dar la sorpresa en el sector.

El último Mundial de Escocia había sido Francia 1998, lo que significa que arrastraban una dura ausencia de 28 años. Ahora, de vuelta en la máxima justa, los escoceses llegan no solo con la intención de disfrutar su regreso, sino con la firme convicción de aprovechar su sólida plantilla para superar la fase de grupos por primera vez en su historia.

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Estadio y Horario Exacta Haití vs Escocia

El magno escenario encargado de albergar este emotivo enfrentamiento será el imponente Estadio Boston (conocido comercialmente y fuera de los lineamientos de FIFA como Gillette Stadium), ubicado en la localidad de Foxborough, Massachusetts.

Esta sede, con capacidad para recibir a más de 65,000 espectadores, cuenta con una infraestructura de primer nivel que servirá como el marco perfecto para el regreso de ambas naciones.

El silbatazo inicial está programado exactamente a las 7:00 PM (Tiempo del Centro de México, CST). En el huso horario local de la sede de Boston (EDT), el balón comenzará a rodar a las 9:00 PM.

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