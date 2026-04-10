Halo Campaign Evolved ya estaría terminado; esta es su posible fecha de lanzamiento

Se trata, sin duda, de uno de los personajes más interesantes e importantes en la historia de los videojuegos. Reportes en redes sociales mencionan que Halo Campaign Evolved finalmente se habría terminado, por lo que su lanzamiento está más cerca que nunca.

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Halo es un personaje que ha trascendido las fronteras gracias al impacto que ha tenido desde hace 25 años. Por tal motivo, y como parte de su celebración por mantenerse en tendencia durante más de dos décadas, se sabe que un nuevo contenido de su parte está próximo a salir.

¿Cuándo será el lanzamiento de Halo Campaign Evolved?

De acuerdo con distintos insiders en las redes sociales, el contenido de la campaña de Halo ya habría terminado, por lo que el lanzamiento de shadow dros podría darse antes o durante el verano del 2026, lo cual habla del interés de Microsoft por hacer de este videojuego uno de los más importantes de este año para ellos.

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🚨 Halo: Combat Evolved campaign is now content-complete and playable from start to finish 👀



According to RebsGaming pic.twitter.com/HZO5BZlRos — TheGameVerse (@TheGameVerse) April 6, 2026

Vale decir, además, que Halo llegará no solo para la Xbox, sino también para la PlayStation 5 en un intento de Microsoft por hacer que sus títulos más importantes sean lanzados bajo distintas consolas para que el impacto económico en ellos sea cada vez más grande.

Dicho lo anterior, Rebs Gaming, conocido por sus informaciones en videojuegos, comenta que el lanzamiento del shadow drop podría darse el domingo 7 de junio cuando se celebre el Xbox Games Showcase + Gears of War E-Day, pues entiende que no hay una mejor fecha que esta para ello.

¿El videojuego estará disponible desde ese mismo día?

Si bien el juego ya habría terminado su fase de desarrollo, y como el mismo no incluye ningún multijugador online, luce posible que el mismo esté disponible el mismo día que se habla de él. Sin embargo, vale decir que hasta el momento no hay más información al respecto.