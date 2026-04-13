“Creemos en la remontada": Flick confía en el Barça ante el Atlético

En el momento más decisivo de la temporada, el FC Barcelona se aferra a la convicción de su entrenador. Hansi Flick fue claro y directo en la previa del duelo de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League ante el Atlético de Madrid: el equipo cree en la remontada.

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El conjunto culé deberá revertir una desventaja de dos goles en el Metropolitano, un escenario complicado ante un rival sólido en todas sus líneas. Sin embargo, Flick no duda: "Podemos hacerlo, estamos cien por cien centrados. ¿Por qué no?", lanzó con firmeza.

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La clave: rendimiento colectivo y mentalidad

Para el técnico alemán, el camino está claro. Más allá del resultado, el enfoque debe estar en el rendimiento dentro del campo. "Cuando jugamos bien, es cuando marcamos goles", explicó, dejando en claro que la identidad futbolística será el principal argumento del Barcelona.

Flick insistió en la necesidad de defender como un bloque, reducir espacios y mantener conexiones constantes entre todas las líneas. "No se trata solo de los defensas, todo el equipo debe estar involucrado", apuntó. Además, subrayó que la mentalidad será determinante en un partido donde cada detalle puede inclinar la balanza. La conexión con la afición también juega su papel, generando un impulso emocional clave para afrontar el reto.

En cuanto al arbitraje, tras las polémicas de la ida, el técnico fue contundente: no tiene dudas sobre Clément Turpin, asegurando que es un árbitro con experiencia y que ese tema no será un distractor.

Confianza en el talento joven y el juego en equipo

Flick también destacó el momento de Lamine Yamal, quien ha sido una de las grandes revelaciones recientes del equipo. El entrenador elogió su rendimiento y le pidió seguir explotando su capacidad en el uno contra uno. Sin embargo, dejó claro que, más allá de las individualidades, lo más importante será el funcionamiento colectivo. "Tenemos jugadores de mucha calidad, pero el equipo es lo más importante", enfatizó.

En cuanto a las opciones tácticas, confirmó que Gavi está disponible y podría tener minutos, mientras que Fermín López también aparece como una alternativa para el once inicial.

El mensaje es claro: el Barcelona no baja los brazos. Con futbol, carácter y convicción, buscará una remontada que puede marcar su temporada. Porque en la Champions, los milagros existen… pero hay que salir a provocarlos.

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