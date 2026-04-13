Se fue de la Liga BBVA MX para Europa y hoy su equipo estaría cerca de la Segunda División

La Liga BBVA MX le ha dado la posibilidad a miles de futbolistas de dar el soñado salto a Europa. Algunos necesitaron una mayor adaptación, mientras que otros destacaron en un abrir y cerrar de ojos. Ese es el caso de Federico Viñas, delantero uruguayo que brilló con el Club León, rendimiento que le permitió fichar por el Real Oviedo de España en el año 2024.

Una temporada en Guanajuato le bastó al delantero sudamericano para impresionar al conjunto español. Con una brillante actuación en el Apertura 2023 y en el Clausura 2024, donde anotó 16 goles en 32 partidos jugados, el Real Oviedo se interesó en sus servicios y lo llevó hacia España para afrontar la temporada 2024-25. Sin embargo, Viñas podría perder la categoría con su equipo en su segunda temporada en el Viejo Continente.

Real Oviedo está cerca del descenso

El futbolista atraviesa un gran momento individual, pero el presente de su equipo es totalmente lo contrario. El Oviedo se encuentra en la penúltima posición de la tabla general de LaLiga con apenas 27 puntos conseguidos en 31 jornadas. A seis unidades de la salvación, el conjunto español tiene un pie dentro de la segunda categoría del futbol español, aunque Viñas tendría un futuro más prometedor.

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El futbolista de 27 años viene de anotar un doblete en la reciente goleada del Oviedo por 3-0 sobre Celta de Vigo. Con estos dos goles, Viñas alcanzó las 9 dianas en 27 juegos durante su segunda campaña en el equipo español. Según diversos reportes, su actuación ha despertado el interés de otros clubes de Europa, por lo que difícilmente juegue en Segunda División la temporada siguiente.

Federico Viñas brilla en Real Oviedo|Crédito: Real Oviedo

Un presente brillante para Viñas

El uruguayo está firmando una de sus mejores temporadas desde su debut profesional. Con sus 9 goles en liga, Viñas supera a nombres de gran envergadura como Julián Álvarez (8), Antony (7), Antoine Griezmann (6) y Marcus Rashford (6), por ejemplo. Por este motivo, se espera que el atacante cambie de equipo una vez finalizada la temporada, sobre todo si el Oviedo desciende a segunda.

Equipos europeos ya han puesto el ojo sobre él y, por ejemplo, el Celta de Vigo es uno de los interesados. Cabe destacar que Viñas se encuentra cedido en España, por lo que el 30 de junio deberá regresar a León. Sin embargo, es difícil que la Fiera pueda retener al delantero tras su gran campaña en el futbol europeo.

