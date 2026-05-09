Hansi Flick emite su opinión sobre peleas en el Real Madrid y levanta POLÉMICA: “No me preocupa, no es mi equipo”

El Barcelona y el Real Madrid protagonizarán este fin de semana una nueva edición de El Clásico de España en donde los Blaugranas podrían coronarse campeones de LaLiga si consiguen una victoria sobre unos Merengues que llegarán disminuidos y con problemas internos, una situación que conoce bien Hansi Flick y que no ha pasado desapercibida.

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Hansi Flick, indiferente con las polémicas internas del Real Madrid

Hansi Flick compareció ante los medios previo al Clásico Español de este domingo 10 de mayo en donde buscará sumar los tres puntos que le permitan conquistar el trofeo de LaLiga.

El entrenador alemán buscará aprovechar los problemas internos del Real Madrid, luego de la pelea entre Tchouameni y Federico Valverde que dejó fuera al uruguayo de la convocatoria para este partido tras sufrir un traumatismo craneoencefálico.

Flick dijo estar al tanto de lo ocurrido en el interior del conjunto Merengue, pero aseguró que no le presta mucha atención dado que no se trata de su club ni de sus jugadores.

"Creo que son cosas que suceden en todo el mundo, no es algo único del Real Madrid. Me sorprendió un poco, pero no me preocupa porque no es mi equipo", sentenció el técnico alemán.

El estratega Blaugrana también habló de la relación interna entre los jugadores del Barcelona y destacó la cordialidad que impera, especialmente entre aquellos que han egresado de La Masía, lo que ha ayudado a fortalecer los vínculos con los elementos externos que llegan a reforzar la plantilla.

"La relación es fantástica entre todos los jugadores y la Masia tiene un valor especial, porque la conexión que tienen es especial. El club debe seguir esa filosofía de desarrollar el talento joven. No diré que no hay conflictos, todos cometemos errores y somos humanos, pero hay que saber reaccionar. Estoy contento con mi equipo, hablo con ellos, les escucho. La comunicación es muy buena, y eso es importante para nuestro trabajo", puntualizó.

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