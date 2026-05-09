Marsella castiga a Aubameyang por un insólito incidente con un extintor

Pierre Emerick Aubameyang fue separado de la concentración del Olympique de Marsella para el compromiso ante Le Havre, luego de protagonizar un incidente en el complejo deportivo de la Commanderie en el que le roció el contenido de un extintor a un miembro del staff del equipo.

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Aubameyang es separado del Marsella por rociar con un extintor a un miembro del staff

El Olympique de Marsella vive momentos de tensión previo a las últimas jornadas de la Ligue 1 en donde compite por meterse a puestos europeos, pero los momentos complicados del club se agudizaron luego de que Pierre Emerick Aubameyang tomara un extintor y rociara a Bob Tahri, integrante de la dirección deportiva del conjunto marsellés.

El jugador, de 36 años, fue separado del equipo y quedó fuera de la convocatoria para el compromiso de la Jornada 33 de la Ligue 1, mientras que la directiva abrió una investigación interna.

El gabonés ofreció una disculpa a Tahri y señaló que solo trató de "animar el ambiente", mientraas que el presidente interino Alban Juster, y el presidente entrante Stéphane Richard, se reunieron con la plantilla el viernes para analizar la situación de Aubameyang.

Soccer Football - Ligue 1 - Olympique de Marseille v FC Metz - Orange Velodrome, Marseille, France - April 10, 2026 Olympique de Marseille’s Pierre-Emerick Aubameyang and coach Habib Beye before the match REUTERS/Alexandre Dimou|ALEXANDRE DIMOU/REUTERS

Y es que además del ataque directo al miembro del staff también se vieron afectados objetos personales y parte de la habitación del dirigente.

Aubameyang llegó a Marsella esta campaña, luego de una aventura por el futbol de Arabia Saudita, y ha convertido 13 goles, además de 10 asistencias, entre todas las competencias que disputó el club.

No sería la primera vez que el delantero gabonés tiene problemas de disciplina ya que durante su paso por el Arsenal protagonizó altercados con Mikel Arteta, principalmente relacionados por sus retrasos y problemas internos que precipitaron su salida del equipo inglés.

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