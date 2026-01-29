Desde Colombia vienen por un futbolista de Rayados

En las últimas horas volvió a sonar la versión de que existen acercamientos por parte del Atlético Nacional de Colombia para hacerse de los servicios de uno de los referentes de Rayados.

Te puede interesar: Martinoli calificó el desempeño de Gabriel Milito en Chivas

De acuerdo a varios medios colombianos, existe un fuerte interés por el fichaje de Stefan Medina para este verano del 2026, después de varios meses de pretender repatriarlo al club que lo formó en su país natal.

“Prácticamente tendrían listo el regreso de Stefan Medina para el segundo semestre del año”, comentó el periodista Juan Felipe Cadavid durante un programa en Colombia.

Atlético Mineiro vs Palmeiras EN VIVO y GRATIS, Jornada 1 del Brasileirao temporada 2026

Lo buscan desde hace tiempo

El comunicador aseguró que Atlético Nacional estuvo muy cerca de incorporarlo para este mismo torneo, “pero que temas de mercado no lo permitieron” y que ahora ya hay avances para que deje al Monterrey este verano.

Desde junio del 2024, diferentes medios colombianos señalaron que Medina era uno de los principales fichajes que intentó ‘El Verde’ para dicho mercado de traspasos, pero que el contrato vigente con los Rayados lo impidió.

La actualidad del colombiano

Stefan se mantiene como una pieza importante del equipo que dirige el técnico Doménec Torrent, ya que ha jugado dos de los tres partidos como titular en el presente torneo Clausura 2026.

Mientras que en el semestre anterior, el zaguero colombiano participó en 17 juegos desde el once inicial, contando la fase regular y la Liguilla, lo que demuestra la relevancia que todavía tiene en la “Pandilla”.

El legado en Monterrey

Cabe recordar que, de la plantilla actual Stefan Medina es uno de los futbolistas con más recorrido en el club, ya que llegó a la institución en el Apertura 2014 para una primera etapa antes de ser cedido un año y medio al Pachuca. Posteriormente el lateral sudamericano regresó a la ‘Pandilla’ para el Apertura 2017 y desde entonces se consolidó como una pieza muy importante en la zaga del Monterrey, además de ser muy respetado por la afición regia.

En su palmarés con el club puede presumir un título de LIGA BBVA MX , dos de Liga de Campeones de la CONCACAF y dos de Copa MX, además de ser de los contados jugadores con más de 300 partidos oficiales con los Rayados.

Te puede interesar: ¡Cuidado en el área! Al árbitro del San Luis vs Chivas le gusta marcar muchos penales