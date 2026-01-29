¡Cuidado en el área! Al árbitro del San Luis vs Chivas le gusta marcar muchos penales

Uno de los partidos más llamativos del sábado será el duelo entre Atlético de San Luis y Chivas en el Estadio Alfonso Lastras, donde el silbante central será el joven Yonatan Peinado Aguirre, de apenas 26 años.

Peinado, uno de los árbitros emergentes que busca consolidarse en el máximo circuito mexicano, ya tuvo acción en este Clausura al dirigir el encuentro entre Cruz Azul y Atlas. En el torneo anterior (Apertura 2025), sumó participación como central en 7 juegos.

Penales por doquier

Lo que más destaca de su estilo es su tendencia a señalar penales con frecuencia. De los 8 partidos que ha arbitrado en lo que va de la temporada 25-26, ha marcado penal en un alto porcentaje de ellos (50% en sus intervenciones recientes). Esta característica podría ser un factor clave en un partido donde ambos equipos llegan sin penales a favor ni en contra tras las primeras tres fechas.

Además, Peinado se caracteriza por un arbitraje estricto en cuanto a disciplina: promedia 5.5 amarillas por encuentro, con un total de 44 amonestaciones en sus últimos juegos dirigidos. Ha expulsado a 4 jugadores en 8 partidos entre el torneo pasado y el actual, mostrando mano dura para mantener el control.

Especial cuidado para San Luis y Chivas

En este cotejo, San Luis y Chivas llegan con registros disciplinarios contrastantes. Los potosinos son, junto con Monterrey, el equipo con menos tarjetas amarillas en el torneo (solo 1), mientras que Guadalajara acumula 4 amonestaciones. Ninguno de los dos ha sufrido expulsiones hasta ahora. El joven silbante estará respaldado en el VAR por el experimentado Marco Antonio "Gato" Ortiz.

Desde el punto de vista deportivo, Atlético de San Luis buscará sumar para mantenerse en zona de liguilla, mientras que Chivas intentará prolongar su paso perfecto y defender el liderato de la competencia.

