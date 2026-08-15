OFICIAL: FECHA y HORARIO para ver el Santos Laguna vs Chivas de Guadalajara, partido de la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

La actividad del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX se reanuda oficialmente tras la pausa por la Leagues Cup, teniendo como escenario la cancha del mítico Estadio TSM Corona.

Las Chivas del Guadalajara visitarán la Comarca Lagunera con la firme intención de llevarse la victoria frente a Santos Laguna. Este enfrentamiento pone cara a cara a dos escuadras que regresan al torneo local con realidades muy distintas, tras lo vivido en las tres primeras fechas del campeonato.

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El Rebaño Sagrado, dirigido por el técnico Gabriel Milito, llega a este compromiso con cuatro unidades acumuladas, producto de un arranque con altibajos. Los rojiblancos tuvieron un debut amargo al tropezar por 0-2 frente a los Diablos Rojos del Toluca; sin embargo, mostraron capacidad de reacción en la segunda jornada al conseguir su primer triunfo por la mínima diferencia de 1-0 sobre FC Juárez. En su último encuentro antes del torneo internacional, el Guadalajara logró rescatar un valioso punto en su visita al Estadio Cuauhtémoc, donde empataron 1-1 contra la Franja del Puebla.

Por su parte, los Guerreros atraviesan una severa crisis en este inicio de semestre, pues su casillero se mantiene en cero puntos. El cuadro comandado por Renato Paiva (estratega que tomó las riendas del club para este Apertura 2026) no ha logrado encontrar el rumbo y acumula tres derrotas consecutivas. En sus primeros dos duelos, cayeron 2-3 en un intenso partido frente a los Rayados de Monterrey y posteriormente perdieron 0-1 ante los Rojinegros del Atlas. La situación empeoró en la tercera jornada, al ser superados con autoridad por 3-0 frente al América en el Estadio Banorte.

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FECHA y HORARIO para ver el Santos vs Chivas

El partido entre Santos Laguna y el Club Deportivo Guadalajara, correspondiente a la Jornada 4 del torneo Apertura 2026, se llevará a cabo este domingo 16 de agosto en punto de las 19:10 horas (tiempo del centro de México).

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