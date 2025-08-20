deportes
Tigres 0-1 Inter Miami: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY miércoles 20 de agosto, de los Cuartos de Final de Leagues Cup 2025; marcador online

Sigue todas las acciones EN VIVO del juego entre el Inter de Miami y Tigres en el Chase Stadium, partido único rumbo a las semifinales de la Leagues Cup 2025

Inter Miami vs Tigres, Leagues Cup 2025
Oscar Rodríguez
Leagues Cup 2025
Comienzan los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025. Luego de dos semanas del último partido de la Primera Fase de competencia, los equipos de la Major League Soccer y la Liga BBVA MX se ven las caras en la cancha del Chase Stadium, compromiso que marca el segundo enfrentamiento oficial entre el cuadro de los Tigres vs el Inter Miami . Los detalles del resultado del partido los podrás seguir en vivo y gratis en Azteca Deportes.

Dirigidos por Javier Mascherano, el Inter Miami ha recuperado a Lionel Messi, quien ya tuvo actividad en la MLS luego de haber superado una molestia por la que había estado ausente en el equipo. Del otro lado, los Tigres ya cuentan con el regreso de André-Pierre Gignac.

El Inter Miami encara el compromiso de los 4tos de Final de la Leagues Cup 2025 luego de haber vencido a LA Galaxy en el certamen local. Por su parte, el equipo de Nuevo León llega al partido luego de haber perdido frente al América en la Fecha 5 del Apertura 2025.

Alineaciones Inter Miami vs Tigres

Inter Miami: Ustari, Fray, Luján, Falcón, Alba, Bright, Busquets, Allende, De Paul, Segovia y Suárez.

Tigres: Guzmán, Aquino, Zwara, Purata, Garza, Lainez, Brunetta, Gorriarán, Herrera, Ibáñez y Correa.

Inter Miami
Tigres de la UANL
EN VIVO
