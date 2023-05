Espero que Checo ya haya cometido todos los errores: Helmut Marko

Checo Pérez tuvo un fin de semana para el olvido en Mónaco. Llegaba a este fin de semana como uno de los favoritos para llevarse la carrera después de ganarla el año pasado, sin embargo, todo se fue a la lona cuando el mexicano chocó en la clasificación del sábado y tuvo que largar desde el último puesto de la parrilla.

Las cosas no mejoraron demasiado en la carrera del domingo, pues entró cinco veces a pits cuando estaba presupuestado para ingresar únicamente en una ocasión. La lluvia no ayudó, tuvo contacto con dos pilotos y estuvo a punto de perder el auto y estamparse contra el muro debido a las condiciones de la pista.

Pérez finalizó en el lugar 16 y esto no cayó en gracia al asesor de Red Bull Helmut Marko, quien pidió al tapatío no cometer más errores en lo que resta de la temporada. “Esperemos que también hayan sido errores para toda la temporada, para que momentos como el del pasado fin de semana no vuelvan a repetirse en lo que queda de año“, dijo al sitio Motorsport.com.

No obstante, Marko defendió que Pérez sufrió por momentos que no dependieron de él durante el Gran Premio. “Todo salió mal. Tuvo que hacer paradas en boxes en los momentos más desafortunados, pero eso no fue su culpa. La colisión (con George Russell) también fue desafortunada“.

Checo hace dura autocrítica tras el GP de Mónaco

Checo Pérez salió del Gran Premio de Mónaco muy enfadado con su accionar del fin de semana y fue claro. No puede permitirse otro resultado de este nivel si pretender continuar peleando de tú a tú con Max Verstappen. “Otro resultado de estos y nos podemos ir olvidando del campeonato”, sentenció el jalisciense.