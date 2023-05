Un resultado más así y nos olvidamos del campeonato: Checo Pérez

Un fin de semana para el olvido para el piloto mexicano Checo Pérez en el Gran Premio de Mónaco donde terminó en el puesto 16 después de iniciar la carrera en el último lugar, ya que choco su monoplaza de la escudería Red Bull en la Q1 de la clasificación en Montecarlo.

“Perdimos todo el día de ayer con mi error y no hubo nada que hacer. Un resultado más así y nos podemos olvidar del campeonato, no nos puede pasar esto en lo que queda del año, hoy ha sido muy costoso porque todo nos salió mal… No nos puede volver a pasar”, declaró Checo al termino de la carrera que fue ganada por su compañero de equipo el neerlandés Max Verstappen.

“Todo lo que esperábamos, no podíamos pasar. Tampoco habríamos podido, hace mucho, todo el caos que hubo y al final casi todo mundo terminó por no pasar. Mi error total, asumirlo y ahora pensar en Barcelona”, añadió el mexicano refiriéndose a la dificultad de rebasar en el este legendario circuito.

Sergio Pérez, que se queda con 105 puntos en el campeonato, ve como se acerca el dos veces campeón de la categoría el español Fernando Alonso que terminó en este Gran Premio de Mónaco en la segunda posición para llegar a 93 unidades, 12 debajo del jalisciense.

Por su parte, el actual campeón Max Verstappen llegó a 144 puntos para afirmarse en la punta del campeonato.

Fernando Alonso y su podio número 103

Al termino de la carrera Fernando Alonso declaró: “Hoy Max (Verstappen) nos sacó ventaja incluso con los (neumáticos) medios; no tuvo ‘graining’ y paró en la misma vuelta que nosotros. Lo intentamos, pero no éramos lo suficientemente rápidos hoy”, recalcó el piloto asturiano, que este día, además de firmar su quinto podio en las seis primeras carreras del año, sus primeras seis con Aston Martin, elevando a 103 su número de podios en la categoría reina, logró el mejor resultado de esta temporada.