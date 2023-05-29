Paris Saint-Germain explota contra el brasileño Neymar

Una nueva diferencia entre el astro brasileño Neymar y el actual campeón de la liga francesa el Paris Saint-Germain (PSG) en este fin de semana, la gota que podría derramar el vaso y definir su salida de la escuadra parisina.

Resumen Chivas 2-3 Tigres | Liga BBVA MX | Final VUELTA Clausura 2023

Un día después de haberse proclamado campeón de la Ligue 1, el brasileño Neymar apareció en el circuito de Mónaco para presenciar en directo el Gran Premio de la Formula 1. El jugador del PSG se paseó por el box de la escudería de Red Bull, conversó con Max Verstappen, se fotografió con el actor Tom Holland y aprovechó para ver el triunfo del neerlandés actual campeón del mundo.

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La imagen de Neymar en el paddock de Mónaco suscitó grandes críticas en las redes sociales, ya que el brasileño no formó parte de la expedición que se desplazó a Estrasburgo para consumar el título de la Ligue 1. A diferencia de los otros seis lesionados, que sí viajaron, Neymar se fue a Mónaco y no estuvo presente en la celebración de la primera plantilla del PSG en el vestuario.

El técnico de la escuadra parisina, Christophe Galtier, destacó en conferencia de prensa que varios integrantes del equipo lesionados hicieran el esfuerzo de acompañar a sus compañeros al partido ante el Estrasburgo. Sobre Neymar, declaró que “tenía problemas para desplazarse” por la lesión de ligamentos que sufrió en el mes de marzo y que por ello no había estado en disposición de estar presente en el estadio de La Meineau. Unas palabras que no tuvieron que pusieron mal parado al entrenador francés, ya que horas después Neymar, que subió una historia en Instagram aplaudiendo el título de la Ligue 1 del PSG, apareció en el circuito de Mónaco.

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Según el medio informativo L’Équipe, la no presencia del sudamericano en Estrasburgo ha sido considerada por el PSG como una “provocación”. Su entorno, sin embargo, ha intentado desdramatizar el episodio, esgrimiendo que no era una obligación del jugador viajar con el resto de la plantilla al estar lesionado. El divorcio entre ambas partes es una realidad y buscarán una salida en verano.

Neymar podría jugar en la Premier League

A diferencia de la temporada pasada, cuando Neymar se negó a salir del PSG, ejecutando la cláusula de renovación que disponía hasta 2027, esta temporada las cosas han cambiado. El exjugador del Barcelona no cierra la puerta a un traspaso y el club francés está intentando encontrar una fórmula para ahorrarse su espectacular ficha salarial, que asciende a 3,6 millones de euros brutos mensuales. Una cesión, asumiendo el equipo contratante su salario, es, ahora mismo, la opción que se baraja en las altas esferas de París y de Doha.

La prensa señala que el futuro de Neymar se encuentra en la Premier League, especialmente en los equipos Chelsea, Manchester United o Newcastle.