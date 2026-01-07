Es uno de los mejores de México y hoy regresa a Club América para darle competencia a uno de los cracks

Club América encara la etapa final de la pretemporada previo al debut en el Clausura 2026. Mientras André Jardine define al equipo para la primera jornada y la directiva trabaja en resolver la problemática de Igor Lichnovsky y el cupo de extranjeros, una novedad pasó debajo del radar para varios aficionados: la vuelta de Fernando Tapia a Coapa.

El portero mexicano, formado en América, regresa al club con apenas 24 años y tras un paso por Tigres en el que no sumó partidos durante el último Apertura. En cambio, fue titular en todos los encuentros del equipo en las Fuerzas Básicas, donde recibió ocho tantos y mantuvo su valla invicta tres veces, según datos de Transfermarkt.

|Instagram @clubtigres

Si bien los reflectores en Coapa están puestos sobre Rodrigo Dourado, la nueva incorporación del cuadro azulcrema , la vuelta de Tapia no es algo menor. De acuerdo con el portal Statiskicks, fue el mejor shot-stopper de la Liga BBVA MX durante 2024 (jugaba en Querétaro), cuando aún se encontraba dentro del rango Sub-23.

Pese a sus condiciones y a las altas expectativas que generó hace dos años, la falta de partidos oficiales en 2025 podría haberle jugado en contra en su progresión como profesional. Será cuestión de tiempo para ver si de la mano de Jardine vuelve a sumar minutos en Primera División.

TE PUEDE INTERESAR:



La competencia entre Tapia y Malagón en Club América

El problema para Fernando Tapia en estos momentos pasa por la competencia con su compañero Luis Ángel Malagón. El portero está más que consolidado como titular con las Águilas y cuenta con altas probabilidades de integrar la lista definitiva de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que no será sencillo quitarle el puesto.

Pese a que la intención de Tapia es la de volver a ser considerado la primera opción en la portería, Malagón parece insustituible para Jardine. En el Apertura 2025, disputó 17 partidos entre la Fase Regular y la Liguilla, recibió 19 tantos y mantuvo su portería a cero en cinco jornadas.

|Instagram @clubamerica

¿Cuándo debuta el América en el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX?

Por la primera jornada del Clausura 2026, Club América visitará a los Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente este sábado 10 de enero a las 21:00 horas (tiempo del centro de México).