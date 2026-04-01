Henry Martín ya entrena al parejo de sus compañeros y podría volver ante Santos Laguna

Los últimos meses han sido muy complicados para Henry Martín, ya que su lesión y molestias musculares no le habían permitido entrenar con el resto de sus compañeros en el Club América, pero ahora podría regresar al terreno de juego el próximo fin de semana, cuando el conjunto de Coapa se enfrente al Santos Laguna en el partido correspondiente a la jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

Desde finales de febrero, el delantero yucateco ya no pudo estar en el terreno de juego, aunque en un principio la lesión muscular de Henry Martín parecía no ser nada de gravedad, los exámenes médicos que se hicieron posteriores, revelaron que había una pequeña fisura muscular, por lo que su regreso tuvo que ser frenado, para poder enfocarse en su recuperación.

Resumen y Goles | México vs Portugal | Amistoso internacional | Reinauguración Estadio Banorte

¿Qué partidos se perdió Henry Martín?

Durante el mes y medio que Henry Martín estuvo alejado de las canchas, el Club América tuvo varios compromisos, en los cuales el delantero no salió ni a la banca, en total se perdió siete juegos, entre la Liga BBVA MX y la Champions Cup. Sin duda, el torneo ha sido complicado, entre todas las lesiones que ha tenido, no ha logrado marcar goles y solo ha sumado una asistencia de gol.

Henry Martín está de regreso con el Club América

Luego de estar entrenando por separado, Henry Martín regresó este martes a las dinámicas grupales, paso fundamental para saber si podría volver de forma oficial a tener minutos.

Se espera que Henry Martín salga a la banca en la visita de su equipo al cuadro de Santos Laguna, equipo que ha tenido una temporada muy mala, al encontrarse en el último lugar de la tabla general, mientras que América busca mantenerse en puestos de liguilla.

